Profits annuels record – Ces 76 milliards de Google à même de changer le monde Alphabet, le conglomérat centré sur Google, a gagné dix fois plus qu’UBS en 2021. À quoi donc peuvent correspondre de tels bénéfices? Pierre-Alexandre Sallier

Le siège de Google et de sa maison mère, Alphabet, à Mountain View, en Californie. Les profits engrangés l’an dernier atteignent le PIB du Luxembourg, dix fois les bénéfices d’UBS ou le coût des travaux ayant suivi les inondations aux États-Unis depuis trois décennies. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Tombée dans la nuit de mardi, la nouvelle a été d’autant plus rapidement effacée par le ressac de l’actualité que le conglomérat Alphabet annonce des résultats record un trimestre après l’autre. Et en dépit de la crise provoquée par une pandémie mondiale. Le chiffre reste pourtant posé là, comme un monolithe: 76 milliards de dollars, le montant des profits encaissés en douze mois par Google et les sociétés gravitant autour.