L’Hospice général qui discrimine une femme handicapée et se fait rappeler à l’ordre par la justice: indigne d’une institution sociale genevoise bien connue qui, comme nous vous le racontons dans notre édition du jour, n’a pas renouvelé le contrat d’une jeune mère à son retour de congé maternité.

Cette affaire est d’autant plus malvenue qu’elle retentit au lendemain de la Grève des femmes. Un événement planétaire fédérateur et multigénérationnel, qui se répète chaque année, le 14 juin, pour en finir avec ce type d’injustices.

Plus globalement, les raisons de se mobiliser restent nombreuses: hausse de l’âge de la retraite et réforme du 2e pilier en défaveur des femmes, violences sexistes et sexuelles, féminicides, inégalités salariales, manque de structures de garde, attaques contre le droit à l’avortement, sans oublier le triste sort réservé aux courageuses Iraniennes et Afghanes, notamment, véritables héroïnes d’aujourd’hui.

Plus grande mobilisation sociale depuis la grève générale de 1918, avec plus d’un demi-million de personnes dans les rues, le 14 juin 2019 avait suscité quelques attentes. Dans la foulée de cette marée violette, jamais autant de femmes n’avaient été élues lors des élections fédérales automnales.

Les inégalités seraient-elles enfin en train de s’estomper? Pas si vite. De jeunes couples semblent certes mieux disposés à partager les tâches ménagères, les pères à s’occuper des enfants. Encore faut-il qu’on leur en donne les moyens. Le vote cantonal sur le congé parental ce week-end donnera un premier signal. Aux entreprises d’accepter ensuite ces hommes désireux de travailler à temps partiel.

Les choses ne bougent évidemment pas assez vite. Mais un parfum de mieux nous enivre après chaque 14 juin.

