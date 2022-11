Conflit dans une prison genevoise – «Ces 11 h de travail, ce sont 11 h de tension constante» Marina Richter, spécialiste du travail social en milieu carcéral, critique la réforme des horaires prévue à la prison pour mineurs de la Clairière. Emilien Ghidoni

La prison pour mineurs de la Clairière est séparée en deux sections: prévention et observation. LUCIEN FORTUNATI

Entre les éducateurs de la Clairière et le Département de la sécurité, le torchon brûle. Depuis l’été, les travailleurs de la section observation de la prison refusent la réforme de leurs horaires. Dès janvier 2023, ils devront faire des journées de onze heures au lieu de huit, avec trente minutes de pause. En échange, ils auront droit à plus de jours de récupération. Pour protester, les éducateurs ont débrayé deux fois en novembre. Ces employés, qui encadrent des jeunes placés en détention faute de places en foyer, craignent un rythme insoutenable et se disent déjà proches de l’épuisement.