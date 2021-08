Mesures – Certificat Covid ou test requis pour les visites aux HUG Dès le 23 août, les visiteurs devront se plier à des restrictions. Les patients de l’Hôpital cantonal devront également être vaccinés ou testés. Ce dispositif ne s’appliquera pas aux urgences. Aurélie Toninato

Photo d’illustration. LUCIEN FORTUNATI

Le nombre de cas positifs au Covid-19 est en hausse, tout comme le nombre d’hospitalisations, même si ce dernier demeure, pour l’instant, sous le seuil critique, avec 31 patients Covid, dont six en soins intermédiaires et trois en soins intensifs aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Pour tenter de limiter les chaînes de contamination et de protéger «patients, collaborateurs et visiteurs», les HUG ont annoncé vendredi que tous les visiteurs de plus de 16 ans devront présenter, à partir du 23 août, un certificat Covid-19 attestant soit d’une vaccination, soit d’une guérison documentée ou d’un test négatif, ainsi qu’une pièce d’identité. Ce dispositif ne s’appliquera pas aux urgences ni aux situations exceptionnelles. Par ailleurs, «pour faciliter l’accès aux soins, le certificat Covid-19 ne sera pas exigé, mais fortement recommandé, aux patients et accompagnants des consultations ambulatoires». Les malades séjournant aux HUG devront également être vaccinés ou testés.

Dans ce contexte, les HUG réintroduisent le dispositif d’accueil à l’entrée des bâtiments. Ces «gilets bleus» seront chargés du contrôle des certificats Covid-19 et pièces d’identité. Le port du masque et la désinfection des mains restent de rigueur au sein de l’hôpital.

Ces mesures s’inscrivent dans la mise en application du récent arrêté du Conseil d’État . Celui-ci stipule également que dès le 23 août, le personnel des établissements médicaux publics et privés de soins stationnaires, des EMS, des établissements pour personnes handicapées, des organisations de soins et d’aide à domicile et des foyers de jour pour personnes âgées qui ne dispose pas d’un certificat Covid-19 devra se soumettre à un dépistage tous les sept jours.

