Procès de l’attentat de Nice – «Certains veulent des peines sévères, d’autres témoigner» Après Charlie Hebdo et le Bataclan, le troisième grand procès des attentats qui ont frappé la France débute lundi. À Nice, le 14 juillet 2016, les terroristes ont visé des familles. Alain Rebetez - Paris

Le lendemain de l’attentat, le 15 juillet 2016, les Niçois se recueillent devant un mémorial de fleurs dressé sur la promenade des Anglais. Valery HACHE/AFP

Deux mois seulement après la fin du procès des attentats du 13 novembre 2015 (V13), la Cour d’assises spéciale de Paris va à nouveau abriter un procès hors norme, celui de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, qui avait fait 86 morts et plus de 450 blessés. Les parties civiles auraient souhaité le déport de la Cour à Nice, la ville du drame mais, pour des raisons de coût et de sécurité, le procès aura lieu à Paris, dans la salle spécialement construite pour le procès V13.