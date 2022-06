Elle vient de sortir le single «Cl(i)t Is Good», dont le clip, une ode au clitoris et au plaisir féminin réalisée par la photographe belge Charlotte Abramow, a été banni des plateformes rabat-joie. Peu importe, dans l’élan de son premier album «Toï Toï» (quatorze titres, sorti en janvier 2020, puis en version enrichie de cinq nouvelles chansons un an plus tard) et de son retour à la scène, l’Avignonnaise Suzane – Victoire de la révélation scène en 2020 – est impatiente de diffuser son électro pop chantée en français sur la scène de Festi’neuch dimanche prochain.