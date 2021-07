Vaccination obligatoire – Certains pays ont franchi le pas pour les soignants Les réfractaires s’exposent en général à un congé sans solde. La Suisse, elle, ne prévoit pas d’obligation pour l’instant. Virginie Lenk

Centre de vaccination à Rome. L’Italie impose à son personnel médical d’être vacciné. keystone-sda.ch

Plusieurs pays obligent déjà leur personnel soignant à se faire vacciner. D’autres l’imposent à certaines catégories professionnelles. Tour d’horizon.

Italie

Le pays a été l’un des premiers à imposer la vaccination à ses soignants, et cela depuis début avril. Le premier ministre italien Mario Draghi a un avis tranché sur la question. Pour lui, il est «absolument inacceptable que du personnel sanitaire non vacciné soit en contact avec des malades». L’obligation concerne les médecins, les infirmiers, les pharmaciens. Avec succès, puisque à peine plus de 2% du personnel médical n’est aujourd’hui pas vacciné.