Expo sur le Covid-19 à Genève – «Certains orientaient leur webcam vers le plafond» Masque, désinfectant, webcam: comment ces objets ont-ils impacté notre vie en société? L’UNIGE répond à cette question dans l’exposition «Pandémie, les échos du Covid». Mathilde Salamin

La professeure de sociologie Mathilde Bourrier, dans la salle d’exposition de l’Université de Genève. MAGALI GIRARDIN

Le premier a suscité la polémique, le deuxième est presque passé inaperçu et le troisième a redessiné la frontière entre vie privée et professionnelle. Focus sur notre rapport aux masques, désinfectant et webcam dans une exposition proposée par la Faculté des sciences de la société de l’Université de Genève. Interview de Mathilde Bourrier, sociologue et co-commissaire de l’exposition.