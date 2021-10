Énergies renouvelables – Certains craignent que Génilac et ses cousins ne réchauffent le Léman L’exploitation thermique du lac est en plein essor, et pas qu’à Genève. L’État et les SIG se veulent rassurants, mais l’impact global pose question. Antoine Grosjean

L’hydrothermie consiste à puiser de l’eau à une profondeur d’environ 45 mètres, où elle a une température constante de 7 à 8 degrés. LAURENT GUIRAUD

Depuis quelques années, on utilise l’eau des lacs et des fleuves pour chauffer ou refroidir des bâtiments. Une énergie locale, renouvelable et propre, qui, en plus, présente un excellent bilan carbone. Bref, c’est un peu le Graal, surtout quand on dispose d’un réservoir d’eau aussi vaste que le Léman. Mais certains craignent que cette technologie en plein essor n’augmente la température des milieux aquatiques, ce qui pourrait en modifier les écosystèmes et compromettre leur oxygénation.

L’État de Genève et les Services industriels de Genève (SIG), qui exploitent notamment cette ressource avec le réseau Génilac, se veulent rassurants. Mais d’autres jugent qu’on manque de recul à ce sujet. Le danger, c’est d’aggraver le réchauffement du Léman, lequel a déjà pris deux degrés en cinquante ans, peut-être pas seulement à cause du changement climatique.