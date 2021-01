Météo – Certaines régions ont connu la nuit la plus froide de l’hiver Les températures sont tombées entre -10 et -15°C cette nuit selon MétéoSuisse, dans les localités couvertes de neige au centre et à l’est du Plateau.

Il existe actuellement un risque de verglas sur les routes et de visibilité réduite en raison du brouillard local. (Image d’illustration) AFP

Certaines régions de Suisse ont connu la nuit la plus froide depuis le début de l’hiver, a indiqué tôt samedi MétéoSuisse sur Twitter. Les températures ont fortement chuté dans les localités couvertes de neige au centre et à l’est du Plateau.

«Dans ces régions, c’est la nuit jusqu’ici la plus froide, avec le mercure quelque part entre -15 et -10°C», précise MétéoSuisse. À l’aéroport de Zurich, les mesures relevaient vers 02h00 environ -14 degrés. À Wohlen (AG), la température est tombée à près de -12 degrés et à Rafz (ZH), 11 degrés sous le zéro ont été atteints. Il existe actuellement un risque de verglas sur les routes et de visibilité réduite en raison du brouillard local.

À l’ouest du Plateau, sans chutes de neige et avec la présence de la bise, il a fait nettement moins froid, a ajouté MétéoSuisse. Les transports publics sont toujours touchés aux alentours de Zurich. Le système d’information des CFF fait régulièrement état de perturbations du trafic, comme actuellement à Wohlen. En raison des fortes chutes de neige, les services ferroviaires entre Zurich Triemli et Uetliberg seront même interrompus jusqu’au 17 janvier.

ATS