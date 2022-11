Dans ses mots: «Changer les priorités de ma vie»

Extrait de la lettre envoyée par la démissionnaire à ses collaborateurs: «La semaine dernière, mon mari a fait un AVC. Cet événement est survenu soudainement et de manière inattendue. Cela m'a fait prendre conscience qu'après 12 ans, je voulais fixer les priorités de ma vie différemment. Cette décision vient un peu brusquement, aussi pour moi, et plus tôt que prévu. J'étais heureuse d'être membre du Conseil fédéral et j'ai fait mon travail de toutes mes forces, avec joie et passion. J'ai toujours pu compter sur votre engagement et votre compétence. Et dans nos rencontres, j'ai ressenti beaucoup de sympathie et d'appréciation. C'était de la plus haute importance pour mon travail et aussi pour moi personnellement. Je suis également reconnaissante de la confiance qui m'a été accordée en tant que conseillère fédérale et des rencontres passionnantes et simples que ce Département a rendues possibles.»