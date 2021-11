5e vague de Covid en Suisse – Certaines entreprises prônent déjà le retour au télétravail À l’instar des CFF et de Swisscom, des employeurs n’ont pas attendu les recommandations des autorités pour inciter à nouveau leurs employés à travailler depuis chez eux. Sylvain Muller

La recrudescence des cas de Covid-19 incite certaines entreprises à prendre les devants et réencourager leurs employés à travailler depuis leur domicile. KEYSTONE

Face à la résurgence des cas de Covid, certaines entreprises n’attendent plus les consignes du Canton ou de la Confédération, qui a communiqué mercredi ne pas vouloir renforcer le dispositif sanitaire. Elles prennent les devants et encouragent à nouveau le télétravail. C’est par exemple le cas de Swisscom: «Nous avons effectivement renforcé cette recommandation mercredi et encourageons donc les collaborateurs à rester chez eux lorsque cela est possible et judicieux», confirme la porte-parole Alicia Richon.

Son homologue des CFF, Jean-Philippe Schmidt, confirme aussi qu’une recommandation de privilégier le «homeworking» a été envoyée en début de semaine aux employés ayant la possibilité de travailler à la maison. «Mais la majorité de nos employées et employés travaillent dans les gares, les chantiers d’entretien, et dans les trains, où ils appliquent les concepts de protection», rappelle le porte-parole.