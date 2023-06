Est-ce par coquetterie exacerbée? Par ego démesuré? Par espèce de nostalgie? Faut-il y voir le signal d’une IA devenue autonome plus tôt que prévu, corrigeant à larges rasades de palette graphique la moindre imperfection de l’épiderme humain, ce truc mou et obsolète? Ou ne serait-ce que stratégie commerciale érigeant le Jeune, le Lisse et le Charnu en idéal de la musique pop, que quelques rides scélérates ne sauraient égratigner?

On le concède: il existe des sujets plus sensibles que les fesses de Michel Polnareff. Mais quand même. Alors que disparaît lentement de nos murs l’annonce de son concert genevois, donné le 4 juin dernier à la satisfaction de son public comme de la critique, la question demeure de comprendre pourquoi certains artistes affichent plus volontiers leur cul que leur âge.

Dans le cas de la pop star de 78 ans, c’est un récidiviste dont le rebondi du postérieur, placardé au crépi de la France pompidolienne, avait outré jusqu‘au sommet de l’État. Qu’il ait utilisé les mêmes photos 50 ans plus tard à l’occasion de ses adieux démontre qu’une paire de fesses, du moins les siennes, ne choque plus grand monde. Et, surtout, qu’il est plus vendeur d’exhiber les atours de sa riante jeunesse plutôt que ceux, ratatinés, de sa sénescence.

La formule dépasse le cas de «l’Amiral». Mylène Farmer, par exemple, apparaît telle qu’en 1989 sur les affiches de sa tournée «Nevermore», qui s’arrêtera à Genève le 17 juin. L’hommage au poème de Poe et à son corbeau dévoreur de temps, dans l’iris duquel brille le roux et juvénile reflet de la chanteuse de 61 ans, n’interdit pas d’y déceler une once de minauderie. Non? Si.

Encore? Allez, ABBA, doublement assez cuistres pour avoir envoyé sur une scène londonienne, à l’occasion de leur «retour» en 2021, leurs hologrammes… trentenaires! Le récent album de U2? «Songs of Surrender» revisite le catalogue du groupe et, puisqu’on y est, reproduit sur la pochette ses quatre membres dans leur période «pop», il y a un quart de siècle. Elton John? Sa tournée d’adieu le montre largement de dos afin de reproduire l’artwork de «Goodbye Yellow Brick Road» de 1973 – une semi-coquetterie.

D’autres la jouent finaude. Seal, 60 ​ans, pourtant pas le dernier des beaux gosses, adopte pour visuel la silhouette iconique de son album de 1991. Est-il toujours aussi effilé? Réponse au Montreux Jazz. Les Rolling Stones se cachent derrière leur langue, Guns N’Roses derrière leurs flingues.

C’est pas pour cafter, mais seul Paul McCartney, 80 balais, ose le gros plan pas trop retouché pour illustrer sa tournée. Mais quand on a composé «Yesterday» à 22 ans, le temps qui passe n’a plus le même poids.

