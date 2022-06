Festival vineux – Cépages alpins à Verbier Le Verbier Wine Festival explore les cépages et vins de l’arc alpin du 1er au 8 juillet. Cécile Collet

Richard Pfister, «nez» du vin – ici au Mondial des Pinots de Vinea – animera un repas accord mets et vins le 3 juillet. Vinea

La station valaisanne sera l’ambassadrice des cépages et régions viticoles de l’arc alpin du 1er au 8 juillet, à l’occasion du premier Verbier Wine Festival. L’occasion de découvrir, le temps d’une semaine, les secrets des vins de l’Alto Adige, du Valais, de la Savoie, du Tessin, du val d’Aoste et des Grisons alliés à des mets gastronomiques.

Trois dîners-conférences animés par l’ampélologue et généticien du vin José Vouillamoz (2 juillet, 67 Pall Mall), l’œnologue et parfumeur Richard Pfister (3 juillet, La Cordée des Alpes) et enfin l’ancien sommelier de Crissier Michele Caimotto (7 juillet, Chalet d’Adrien) sont au programme (sur réservation). Lundi et mardi soir, les mêmes conférenciers emmèneront les curieux dans des lieux insolites tenus secrets pour un dîner orchestré par les chefs Mathieu Biolaz (Les Touristes, Martigny) et Grégoire Antonin (Nouvo Bourg, Saillon).

Deux master classes vous diront tout sur la petite arvine chez Provins (4 juillet) et sur les vins du val d’Aoste (6 juillet). Et, last but not least, l’Hexabar proposera toute la semaine de 11 h à 22 h (1er juillet dès 16 h) sur le parking de l’Ermitage 120 références de vins des six régions viticoles au verre (entre 6 et 18 fr.).

Le Verbier Wine Festival est né dans la tête fertile de Simone Lugeon et de Jean-François Genoud, deux Vaudois, à l’occasion de l’ouverture dans la station bagnarde d’une antenne du célèbre club de vin anglais 67 Pall Mall. Il ambitionne de devenir pérenne.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

