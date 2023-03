Familles – Centre et PLR veulent réformer les horaires scolaires Journée de cours en continu et scolarisation facultative dès l’âge de trois ans: des mesures présentées pour le bien-être des enfants et une meilleure organisation familiale. Léa Frischknecht

Actuellement, seule l’école des Eaux-Vives bénéficie de l’horaire continu dans le canton. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Souvenez-vous: jeune élève, assis sur votre chaise, le regard rivé sur le tableau noir, vous attendiez impatiemment que la cloche annonce enfin 16 h. Et si les journées d’école s’achevaient plus tôt? C’est ce que proposent le Centre et le PLR dans leurs programmes pour les élections cantonales du mois d’avril. Un horaire continu à l’école primaire, libérant l’après-midi pour des activités sportives et artistiques, sur le modèle de certains pays, tels que l’Allemagne ou la Finlande.