LOISIRS | Jusqu'à 20% de réduction – Centre de loisirs Vitam UCPA Toute l’année profitez de réductions sur vos entrées à l’espace Aquatique ou à l'espace Bien-Être et Spa au Vitam: le centre des loisirs et du bien-être pour tous!

Centre de loisirs Vitam UCPA DR

Profitez de 2 offres au choix:

Bénéficiez de 20% de rabais sur l'accès à l’entrée de l’espace Aquatique

Valable pour maximum 4 personnes.

Profitez du parc Aquatique Vitam toute l'année, tout près de Genève. L'hiver, découvrez le bassin de natation de 25 m, le bassin balnéoforme avec une eau à 33°, une pataugeoire pour les tout-petits et 5 toboggans fun et multipistes à sensations: venez nager, vous relaxer ou vous amuser en famille ou entre amis! L'été, ouvert sur l'extérieur, l'espace vous offre 4 toboggans supplémentaires ainsi qu'une seconde pataugeoire ludique, des plages de sable et de verdure ombragées et un bassin lagon. Amusement garanti!

Bénéficiez de 10% de rabais sur l'accès à l'Espace Bien-Être & Spa

Valable pour maximum 2 personnes.

Découvrez un univers à part où l'expérience bien-être est totale.

Dans un havre de paix de 1100m² signé Vitam, suivez les différents parcours du spa à votre gré, plongez dans le bassin balnéoforme et son eau à 33° pour une relaxation en profondeur ou détendez-vous dans le sauna et profitez d'un moment rien que pour vous !

(votre entrée à l'espace Bien-être & Spa inclut aussi l'accès à l'espace Aquatique)

Centre de loisirs Vitam UCPA DR Centre de loisirs Vitam UCPA DR Centre de loisirs Vitam UCPA DR 1 / 3