Centre pour requérants mineurs à Vernier – Le Tribunal fédéral rejette plusieurs recours Des Verniolans ont contesté le projet du centre pour requérants mineurs non accompagnés qui doit être bâti à Aïre.

L’association et huit particuliers qui ont fait recours au projet de l’Hospice général ont saisi le Tribunal fédéral et obtenu l’effet suspensif. TDG

Le Tribunal fédéral rejette les recours dirigés contre le centre d’accueil pour requérants d’asile mineurs non accompagnés à Vernier (GE). Le projet lancé par l’Hospice général revêt un intérêt public prépondérant dans un canton qui ne dispose pas de structure permanente adaptée.

Présenté en 2017, le projet prévoit huit appartements pour des familles, des chambres pour une quarantaine de requérants mineurs non accompagnés (RMNA) ainsi que des locaux administratifs. Il sera édifié sur une parcelle propriété du canton, à proximité de l’école d’Aïre, à Vernier.

De nombreux habitants et une association ont contesté le permis de construire. Leurs oppositions ont été levées en juin 2021 par la Cour d’appel du canton de Genève. L’association et huit particuliers ont saisi le Tribunal fédéral et obtenu l’effet suspensif.

Intérêt public prépondérant

Dans un arrêt publié vendredi, la 1re Cour de droit public confirme la décision de la justice genevoise. L’intérêt public à la construction de ce centre dans un canton dépourvu de structure d’accueil adaptée aux RMNA l’emporte sur les objections des opposants.

Ces derniers évoquaient notamment les problèmes de sécurité rencontrés dans le foyer de l’Étoile. Les juges de Mon Repos, comme leurs collègues du bout du lac, soulignent que cette structure avait été mise sur pied dans l’urgence alors que le centre contesté est spécialement conçu pour les besoins des RMNA.

La cour n’a pas non plus suivi les arguments reposant sur l’aménagement du territoire. Certes, le centre se situera dans une zone destinée aux villas, mais le règlement y autorise, outre la résidence, des exploitations agricoles et des activités professionnelles. L’hébergement de requérants et la présence de travailleurs sociaux le projet ne sont pas en contradiction avec la législation en vigueur (arrêt dans les causes 1C_478 et 1C_485/2021 du 24 novembre 2022).

ATS

