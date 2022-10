Conseil fédéral sous pression – Cent personnalités suisses réclament des sanctions contre l’Iran Des figures helvétiques du monde de la culture et des sciences demandent au gouvernement de soutenir le mouvement iranien pour la démocratie.

La mort en détention de Masha Amini, une jeune Kurde de 22 ans, en septembre dernier, a déclenché un vaste mouvement de protestations en Iran. AFP/Armend NIMANI

Dans une lettre ouverte, 100 personnalités suisses du monde de la culture et des sciences, essentiellement alémaniques, demandent au Conseil fédéral de prendre des sanctions contre le régime iranien. Le gouvernement doit soutenir le mouvement pour la démocratie.

Les Iraniens risquent leur vie pour la liberté et la démocratie, peut-on lire dans l’appel lancé jeudi soir. Même de jeunes écolières ont été arrêtées, violées et brutalement assassinées par les forces de sécurité du régime islamique, dénoncent ces personnalités. «Nous entendons l’appel du peuple iranien jusqu’en Suisse».





Il ne s’agit de rien de moins que d’une «révolution féministe et démocratique», estiment les auteurs de l’appel. La Suisse doit selon eux faire plus que ce qu’elle a fait jusqu’à présent. Des pays du monde entier ont déjà pris des mesures contre le gouvernement iranien. «Nous attendons du Conseil fédéral un message de soutien très clair au mouvement démocratique iranien».

Six revendications

Six revendications sont adressées au gouvernement: l’application de toutes les sanctions économiques prises par l’UE et les Etats-Unis à l’encontre de l’Iran, une interdiction d’entrée à vie pour les membres du régime, de la Garde révolutionnaire et du Basij, ainsi que le gel de tous leurs fonds sur les comptes bancaires suisses.

Il s’agit par ailleurs de classifier la Garde révolutionnaire et le Basij comme organisations terroristes, revendique la lettre ouverte. Le Conseil fédéral est enfin invité à convoquer l’ambassadeur d’Iran à Berne, ainsi qu’à accorder une mesure de protection contre l’expulsion pour tous les opposants au régime séjournant en Suisse.

Les protestations en Iran ont été déclenchées par la mort en détention de Masha Amini, une jeune Kurde de 22 ans, le 16 septembre dernier. Accusée d’avoir enfreint le code vestimentaire islamique, elle avait été arrêtée par la police des moeurs iranienne.

Depuis sa mort, des milliers de personnes manifestent dans tout le pays contre la politique répressive du gouvernement et l’obligation de porter le foulard, imposée par le régime. Selon des sources de l’opposition à l’étranger, près de 200 personnes seraient mortes et des milliers auraient été arrêtées.

