Publication romande – Cent Genevoises mises à l'honneur dans un livre 100Elles* raconte et illustre les destins souvent méconnus de ces femmes auxquelles des noms de rue ont été donnés symboliquement l'année dernière.

Idelette de Bure, femme de Calvin, par Popy Matigot. GEORG

Autant le dire tout de suite, ce livre est une réussite. Beau livre, il l’est vraiment, même si son aspect n’obéit pas aux règles du genre. Ni volumineux, ni pesant, sans photographies sur papier glacé, il se présente comme un album en papier mat, couverture en carton souple, bourré d’illustrations en couleur occupant chacune une pleine page. Quelles illustrations! Des portraits librement imaginés et composés par dix illustratrices issues de la HEAD genevoise. Ces artistes ont représenté les cent femmes du projet 100Elles*, dont les noms sont venus doubler ceux d’autant de places, rues et avenues de Genève en 2019.

Le souhait de l’association l’Escouade de voir certaines rues rebaptisées définitivement a suscité la polémique. N’y revenons pas ici, car les efforts de ce groupe de femmes pour rendre visibles des personnalités féminines méconnues sont louables. Et le livre édité par Georg permet de la plus élégante des façons de fixer le résultat de leurs recherches. Voilà ces Genevoises tirées provisoirement de l’oubli et dessinées chacune avec talent et fantaisie par Elorri Charriton, Louise Ducatillon, Louise Hastings, Marie Lavis, Popy Matigot, Maurane Mazars, Bérénice Milon, Oriane Safré-Proust, Camille Vallotton et Ambre Verschaeve. Il fallait les citer toutes les dix, afin que d’elles aussi on se souvienne.

Leur approche du portrait varie de manière très intéressante. On reconnaît vite le style de l’une ou de l’autre et chacune apporte au sujet sa propre originalité. Certaines se sont inspirées d’images connues de la personne, quand il en existe. Parfois en ajoutant quelques clefs permettant d’identifier le contexte de son action. Elorri Charriton, par exemple, fait danser les participants aux bals du Congrès de Vienne autour du cou d’Anna Eynard-Lullin. La même illustratrice environne d’aéroplanes et de continents l’effigie de Lee Ya-Ching, une aviatrice d’origine chinoise, actrice et adepte des arts martiaux, qui a passé sa première licence de vol en 1934 à Cointrin.

«Alors que le roman graphique connaît son heure de gloire, le défi proposé par l’Escouade constitue une aventure à la fois nécessaire, stimulante et salutaire.» Julie Enckell Julliard, responsable du développement culturel, HEAD-Genève

Chez Bérénice Milon, les tons pastel colorent des compositions qui vont à l’essentiel tout en nimbant le portrait d’une grâce fantomatique. Elle s’est chargée de Violeta Parra, Béatrice de Portugal ou Kitty Ponse. Louise Hastings est adepte d’un trait noir cernant la physionomie de ses modèles tout en les stylisant. Son portrait de la journaliste, poétesse et dramaturge jamaïcaine Una Marson, passée courtement par la Genève internationale, impose une présence forte. Sa Marjorie Duvillard, sa Yolande de France ou son Elise Cabossel sont traitées de la même manière, les couleurs vives variant d’un sujet à l’autre ou cédant la place au noir et blanc, par exemple pour la philosophe Jeanne Hersch. Pour ses évocations de Marie-Sidonia de Lenoncourt – une dame qui n’a passé qu’une année à Genève – et de Marie-Louise Mignot dite Madame Denis – la nièce et compagne de Voltaire –, Camille Vallotton s’est librement inspirée de tableaux du XVIIe et du XVIIIe siècle, rajeunis par son coup de plume et son choix de couleurs empruntées à la gamme des feutres surligneurs Stabilo Boss.

Pour Popy Matigot, brosser le portrait d’Idelette de Bure, l’épouse du réformateur Jean Calvin, se conçoit en montrant son célèbre mari la contemplant dans le miroir qu’il tient. Sa fantaisie lui suggère aussi une vision surprenante de la pianiste et compositrice Caroline Boissier-Butini, à plat ventre sur son instrument, ou la vision plus sage de Marguerite Dellenbach, directrice du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) de 1952 à 1967, des sagaies en éventail derrière elle.

Nettement moins genevoise, puisque seul le travail de son éditrice en Suisse Rina Nissim la relie à notre ville, voici l’écrivaine, poétesse et militante lesbienne Audre Lorde croquée par Louise Ducatillon. Son art du coup de mine vif et plein de caractère, elle le partage avec Maurane Mazars, qui l’emploie pour faire revivre la kiosquière anarchiste Virginie Barbet, la politicienne libérale Monique Bauer-Lagier ou l’écrivaine Julia Chamorel.

Le trait sage mais spirituel d’Oriane Safré-Proust illustre les biographies de Barbara Borsinger, Ruth Bösiger, Yvonne Bovard, Renée Burlamacchi, Geneviève Calame, Pauline Chaponnière-Chaix et quelques autres. Des biographies écrites pas neuf femmes invitées par l’Escouade: Anne-Lydie Dubois, Caroline Montebello, Pamela Ohene-Nyako, Laure Piguet, Myriam Piguet, Sarah Scholl, Jade Sercomanens, Mathilde Sigalas et Daniela Solfaroli Camillocci. Leurs textes nous éclairent utilement sur ces cent destins connus ou inconnus du Moyen Âge au XXIe siècle.