Cinéaste, poète, intellectuel – Cent ans après sa naissance, Pasolini a toujours quelque chose à dire Né le 5 mars 1922, le combattant italien revit dans des entretiens de la fin des années 60, enfin traduits en français. Boris Senff

Pier Paolo Pasolini au Festival de Cannes en 1974, une année avant sa mort sur une plage d’Ostie. RALPH GATTI/AFP

«Je suis un homme désenchanté. D’ailleurs, j’ai toujours été à couteaux tirés avec la société de mon temps. Je l’ai combattue, elle m’a persécuté, mais elle m’a aussi donné du succès. Maintenant, je ne l’aime plus. Je n’aime pas le mode de vie qu’elle propose, sa qualité de vie. C’est pourquoi je regrette le passé.» Fin 1971, dans le dernier entretien que Pier Paolo Pasolini donne à Jon Halliday, commence à poindre l’amertume de l’âge et de la défaite face à une époque qui poursuit sa course dans une consommation vertigineuse. Cela faisait déjà trois ans que l’historien britannique – connu pour un livre sur Mao et ses conversations avec Douglas Sirk – avait réalisé une série d’entretiens (initialement réunis dans un livre de 1969) avec celui qui défrayait la chronique de maintes façons mais qui était surtout connu par le grand public pour son travail de cinéaste, s’apprêtant alors à sortir son film «Théorème».