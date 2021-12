Lettre du jour – Censurer les humoristes romands? Opinion Courrier des lecteurs

Genève, le 11 octobre 2021. La Revue genevoise, avant-première, avec Claude-Inga Barbey. IRINA POPA

Genève, 14 décembre

Consterné par l’article lu dans le «Blick» romand du 14 décembre qui cloue au pilori Claude-Inga Barbey, je me demande si nous devrions à l’avenir soumettre nos textes à une commission de censure et de bienséance?

Dans le cadre de la Revue genevoise, quelle chance nous avons de ne pas avoir reçu la visite des critiques culturels du «Blick», car pour sûr, nous aurions probablement dû fermer le Casino-Théâtre, pendre les auteurs et licencier les comédiens pour racisme, homophobie et moquerie en tout genre.

C’est tellement facile de s’en prendre à une humoriste qui, et c’est de notoriété publique, n’est ni raciste, ni homophone, mais pleine d’empathie pour son prochain. Il semble qu’aujourd’hui la liberté d’expression n’a plus voix au chapitre.

Après la bien-pensance des LGBT+ et d’un metteur en scène dramaturge genevois sur la vidéo des transgenres, voici la bien-pensance des défenseurs de la lutte antiracisme qui sévit.

Pourquoi l’élite intellectuelle n’a-t-elle pas accusé de racisme Claude-Inga Barbey au sujet des Suisses allemands, dont elle se moque bien plus que des Chinois? Le «Blick» a-t-il déjà parcouru les réseaux sociaux qui à longueur de jour déversent leur fiel de haine en tous genres?

Je ne remercierai jamais assez la Ville de Genève de soutenir la Revue, qui semble t-il est un des derniers endroits où on ose encore s’exprimer, au plus grand bonheur de nombreux spectateurs. Les bien-pensants pensent avoir réussi à nous museler, c’est peut-être le cas en public où l’on n’ose plus s’exprimer, mais heureusement que nous avons encore notre libre arbitre.

Nous devons véritablement toutes et tous retrouver notre sens de l’humour pour éviter de sombrer dans la sinistrose et tout simplement mourir d’ennui.

Frédéric Hohl, Producteur – La Revue genevoise

