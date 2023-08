Sur la terrasse Agrippa d’Aubigné – Cendrillon mène le bal en langue des signes La Genevoise Joane Reymond se produit en duo avec une comédienne qui traduit son spectacle pour les sourds et malentendants. Philippe Muri

Joane Reymond et Estelle Aubriot (à droite) dans la version en langue des signes de «Cendrillon mène le bal». PIERRE COLLETI

Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle au bois dormant… la comédienne genevoise Joane Reymond aime revisiter les contes à sa façon, avec un sens du burlesque assumé. Sur la terrasse Agrippa d’Aubigné en Vieille-Ville, l’organisatrice du festival Arts à la rue conclut la 4e édition d’une manifestation lancée début juillet en interprétant «Cendrillon mène le bal», un de ses grands classiques. Bonus: cette version loufoque et très personnelle du célèbre conte est traduite simultanément en langue des signes par l’actrice française Estelle Aubriot.

Son personnage joyeusement déjanté, dont la pantoufle de vair tient davantage de la sandale en plastique, Joane Reymond le connaît sur le bout des doigts. Depuis la création du spectacle en 2011, elle s’est coulée environ 350 fois dans la peau de cette Cendrillon qui invite Lady Gaga, Lanvin et Vuitton dans la conversation.

Sa Cendrillon mène désormais le bal en duo. «J’ai demandé à Estelle Aubriot, une comédienne entendante qui connaît très bien la langue des signes, de me rejoindre sur scène. On a travaillé sur le texte pour lui donner une place aussi forte que la mienne», explique Joane Reymond.

Estelle Aubriot (à g.) et Joane Reymond, comédiennes complices. DR

«Il y a eu une réécriture, de petits rajouts, afin que l’on puisse raconter à deux tout en préservant l’humour du spectacle. Pour rester dans l’esprit de Cendrillon, je fais comme si ma partenaire était ma sœur. À certains moments, on joue la complicité, à d’autres on se transforme en ennemies. Parfois, c’est moi qui traduis ce qu’elle signe. Le spectacle dure dix minutes de plus qu’en solo parce qu’il y a ce jeu entre nous.»

Complètement raccord

Créé au festival Gratte-Bitume à Meyrin, «Cendrillon mène le bal» a été joué à différentes reprises devant un public malentendant. «Ce qui est chouette, c’est quand le rire fuse au même moment, que ce soit pour les entendants ou pour les sourds. Estelle Aubriot est complètement raccord avec ce je dis, même si on se garde la possibilité d’improviser.»

Joane Reymond dans la version solo de «Cendrillon mène le bal». PIERRE COLLETI

Prometteur, le spectacle boucle la saison 2023 d’Arts à la rue. Le regard de Joane Reymond sur cette 4e édition, qu’elle a lancée et organisée? «Je tire un bilan positif. On a commencé très fort avec près de 200 personnes par spectacle. Puis on a connu quelques soucis avec la météo et cela a joué sur la fréquentation. Les deux soirées décentralisées, à Lancy et Carouge, nous ont permis de proposer des spectacles que l’on n’aurait pas pu donner sur la terrasse Agrippa d’Aubigné à cause du revêtement, qui n’est ni dur ni plat. Cela a bien fonctionné. Une expérience à renouveler.»







