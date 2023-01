Pas de train-train pour les poètes – Cendrars transporte encore Le baroudeur se voit honoré par une masse de rééditions. Prenez le Transsibérien en première classe avec Jean-Louis Trintignant, équipez-vous de ses poèmes et en avant toute! Cécile Lecoultre

Blaise Cendrars (1887-1961), poète à la liberté viscérale. GETTY IMAGES

«Trop c’est trop» de Cendrars, pour paraphraser un de ses titres? L’excès convient au poète qui, bien que réédité à hauteur de plusieurs milliers d’exemplaires depuis toujours, se voit célébré par plusieurs parutions. Ainsi du somptueux coffret dédié à «La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France». Dans ce livre audio, le Neuchâtelois Blaise Cendrars et le Provençal Jean-Louis Trintignant devisent avec fraternité. Comme une conversation épiée dans l’au-delà, leurs voix s’entrelacent. «Pourtant, j’étais fort mauvais poète, je ne savais pas comment aller jusqu’au bout. J’avais faim, et tous les jours et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres, j’aurais voulu les boire et les casser…»