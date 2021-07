football – Celui qui élimine la France gagne l’Euro Depuis leur sacre de 2000, quand les Bleus sortent de la phase de groupe d’un Euro, leur tombeur remporte l’épreuve. Un bon présage pour la Suisse? Emile Perrin

Eliminer les Bleus, un bon moyen pour aller au bout du rêve. Getty Images

Hors de nos frontières, la Suisse n’a pas forcément les faveurs de la cote avant de défier l’Espagne sur le coup de 18 heures ce soir en quarts de finale. Reste qu’une «coïncidence» valable depuis le nouveau millénaire laisse présager que la Nati pourrait soulever le trophée le 11 juillet prochain.

En effet, quand les Bleus sortent de la phase de groupes d’un Euro leur tombeur a toujours été sacré. Jugez plutôt. Sacrés en 2000, les Français chutent quatre ans plus tard en quarts de finale face à la Grèce (1-0). Charisteas était passé par là. Il repassera un dernier bonjour à l’Europe en marquant l’unique but de la finale face au Portugal. Et les Hellènes de créer la sensation.

Si les Tricolores de Raymond Domenech sont restés coincés dans l’ascenseur de la phase de groupe en 2008, ils ont à nouveau été boutés hors de la compétition par le futur vainqueur en 2012. À nouveau en quarts de finale, la troupe de Laurent Blanc s’incline devant l’Espagne. Un doublé de Xabi Alonso met fin au parcours français et les Ibères conserveront leur titre en atomisant l’Italie en finale (4-0).

Le dernier exemple en date remonte à 2016. Cette fois c’est au stade ultime que les Bleus s’inclinent. Pour confirmer l’adage, le Portugal remporte l’Euro grâce à Eder dans la prolongation.

Aussi en Coupe du monde

Aussi curieux que cela puisse paraître, le constat peut également s’appliquer aux Coupes du monde du troisième millénaire. En 2006, les Bleus s’inclinent aux tirs au but en finale face à l’Italie. Rebelote en 2014. Au Brésil, les Tricolores sont sortis de la compétition en quarts de finale par les Allemands (1-0). Le but de Hummels renvoie les Français à la maison et leur bourreau s’en ira conquérir le titre mondial.

Pour corroborer la théorie, la France n’avait pas passé la phase de groupes tant en 2002 qu’en 2010 alors qu’elle avait remporté la Coupe du monde 2018.

Les chiffres avant Suisse – Espagne Afficher plus 0 Les Espagnols n’ont marqué aucun de leurs onze buts depuis l’extérieur de la surface de réparation. A ce petit jeu, les Suisses ont su trouver la faille à distance plus «respectable» grâce à Seferovic et Shaqiri (contre la Turquie). 1 Avec un seul succès lors de cet Euro (contre la Turquie), la Suisse est le seul quart de finaliste à ne s’être imposé qu’une fois, après 90 ou 120 minutes. Les Espagnols l’ont emporté deux fois, contre la Slovaquie (5-0) et la Croatie (5-3 ap). 3 L’Espagne (2) et la Suisse (1) n’ont converti aucun des penalties dont elles ont bénéficié dans le jeu jusqu’ici. Gerard Moreno, contre la Pologne, et Alvaro Morata, face à la Slovaquie, ont échoué. Au même titre que Ricardo Rodriguez face à la France. 4 Avec quatre assists (sur sept buts suisses), Steven Zuber est le meilleur passeur de la compétition. Pablo Sarabia et Dani Olmo comptent chacun deux assists (sur 11 onze réalisations espagnoles, dont deux autogoals). 8 Avec huit buts encaissés depuis le début du tournoi, la Suisse possède la défense la plus perméable des quarts de finalistes. L’Espagne a, elle, concédé quatre réussites. 11 Sept Suisses (Akanji, Elvedi, Embolo, Gavranovic, Mbabu, Rodriguez et Schär) et quatre Espagnols (Jordi Alba, Busquets, Pau Torres et Rodri) seraient privés d’une éventuelle demi-finale en cas d’avertissement ce soir. S’ils y échappent, ils seront absous pour la suite du tournoi, car les compteurs seront remis à zéro après les quarts de finale. 46,9 C’est, en kilomètres, la distance parcourue par Pedri lors des quatre matches de l’Espagne. Avec six minutes de jeu en moins (il est sorti en fin de match contre l’Italie), Remo Freuler affiche 46,3 km. Seuls l’Autrichien Marcel Sabitzer (48,7) et le Suédois Albin Ekdal (47,2) ont davantage couru. 68 L’Espagne a adressé 68 envois en direction du but adverse en quatre rencontres (29 étaient cadrés, 42,6%). La Suisse n’est pas en reste avec 60 tirs (20 cadrés, 33,3%). 89 Si le nombre de passes n’est pas toujours significatif, le taux de réussite l’est davantage. Ainsi, les Espagnols ont complété 2945 de leurs 3304 tentatives. Avec 1862 passes réussies sur 2128, la Suisse affiche un ratio de 87,5%. 110 On connaît l’emprise que l’Espagne possède sur le jeu. Pour l’illustrer, les Ibères ont adressé 110 centres depuis le début du tournoi (27 ont été réussis, 24,5%). Les Suisses ont tenté l’exercice 74 fois (20 réussis, 27%).

