Cellule orageuse – Faut-il construire autrement? Les architectes et les ingénieurs sont tous attentifs aux dégâts subis le 24 juillet dans les Montagnes neuchâteloises. Avec quelles conséquences sur leurs réalisations?

Bâtiments soufflés dans la zone industrielle de La Chaux-de-Fonds après le passage d’une cellule orageuse le 24 juillet dernier. Keystone

Le 24 juillet dernier, une violente cellule orageuse, avec des vents soufflant à plus de 200 km/h, a endommagé à des degrés divers quelque 5000 bâtiments des Montagnes neuchâteloises, essentiellement situés à La Chaux-de-Fonds et au Locle. Certains d’entre eux, dans la vieille ville de La Chaux-de-Fonds, avec la plupart du temps des toits à tuiles, ont particulièrement souffert, surtout du fait de l’arrachement de tuiles et d’impacts de débris volants. Des bâtiments dans la zone industrielle, à toits plats avec couvertures en graviers, ont eux aussi subi passablement de dégâts.

La catastrophe naturelle a retenu l’attention des professionnels de la pierre en Suisse romande. D’abord par le nombre d’édifices touchés, sans que l’on puisse stipuler que certains types de construction ont été plus fragiles que d’autres. «Certains bâtiments ont été soufflés alors que d’autres de même typologie situés à quelques dizaines de mètres n’ont pas ou peu subi de dégâts», indique Laurent Demarta, architecte à la tête de l’atelier Le Carré Vert à Cressier (NE), notamment spécialiste en mitigation du risque dans des zones sujettes aux ouragans.

Entretien primordial

Alors, la faute à la fatalité? Pas uniquement. «Il ressort des premiers constats que, de manière générale, les bâtiments moins bien entretenus ont plus souffert de la tempête que les bâtiments en bon état d’entretien», observe Pascal Eschmann, architecte et responsable du secteur Assurance à l’Établissement cantonal d’assurance et de prévoyance (ECAP) du canton de Neuchâtel.

Mis à part l’entretien du bâtiment, faut-il modifier certaines pratiques de construction? «Tout est question d’équilibre entre les moyens mis en œuvre pour rendre les bâtiments résistants à des phénomènes exceptionnels et la fréquence de ces derniers, ajoute Laurent Demarta. Il faut déjà avoir à l’esprit que ce genre d’événement peut aussi arriver en Suisse.»

Éviter la standardisation

L’architecte neuchâtelois relève que certaines structures sont plus fragiles aux vents forts, comme celles qui ont un toit en porte-à-faux. «Mais cela ne doit pas empêcher les gestes architecturaux à l’avenir, espère-t-il. Je ne souhaite pas que, par souci de trop minimiser les risques, on en arrive à une homogénéisation architecturale.»

Aucune forme ni aucun matériau ne devraient donc être proscrits dans les prochaines années. Par contre, Laurent Demarta estime que les architectes et les ingénieurs vont redoubler de prudence pour calculer la résistance de leurs projets, d’autant plus s’ils comportent de grands débords. «Les façadistes vont sans doute réviser leurs normes et poser davantage de rivets. On va aussi attacher davantage de tuiles faîtières et de tuiles de bordure pour renforcer la résistance des toits. Mais cela demande davantage de travail et cela a un coût.»

Rôle de l’urbanisme

Laurent Demarta souligne aussi le rôle de l’urbanisme, car la disposition des édifices influence la circulation de l’air. «Il vaut mieux éviter les longs alignements d’immeubles, qui canalisent le vent, explique le spécialiste. Le flux d’air s’accélère aussi lorsque deux bâtiments sont proches par l’un de leurs angles. Le rétrécissement joue le rôle d’accélérateur.»

Toutes ces dispositions ont un coût financier que les propriétaires devront assumer. «Le propriétaire est le seul responsable de son bien, et la plupart des dommages dus au vent sont liés à des malfaçons lors de la construction ou à un défaut d’entretien du bâtiment, relève Guy Müller, expert et référent technique éléments naturels auprès de l’Établissement cantonal d’assurance (ECA) du canton de Vaud.

L’expert poursuit: «À la suite des retours d’expérience de l’événement de La Chaux-de-Fonds, mais aussi dans le cadre d’une réflexion plus globale en lien avec le changement climatique observé ces dernières années, nous sommes en train d’intégrer davantage les éléments tels que les tempêtes et les ouragans dans nos activités comme la formation de professionnels, la sensibilisation grand public, etc.»

Guy Müller précise que, pour le canton de Vaud, un fonds financé par l’ECA encourage depuis quelques années la prévention en participant financièrement à la mise en place de mesures pour la protection individuelle de bâtiments contre les éléments naturels.

Réflexions globales

Pour l’heure, il n’est pas question de changer la couverture d’assurance à court terme. «Toutefois, des réflexions stratégiques sont en cours au sein de la Chambre d’assurance immobilière (CAI), indique Pascal Eschmann. Au niveau opérationnel, des dépréciations sont déjà appliquées lors d’estimations de bâtiment présentant un manque d’entretien.»

Les assurances vont-elles inciter les architectes à modifier leurs pratiques? «Non, pour l’instant nous insistons pour que les normes de construction en vigueur soient bien appliquées, relève Pascal Eschmann. En cas de sinistre, nous vérifions chaque fois si des vices de construction ou le non-respect des normes sont à l’origine ou ont contribué à aggraver l’ampleur du sinistre.»

«A l’heure actuelle, les dangers naturels météorologiques, comme une tempête, la grêle ou le poids de la neige, ne peuvent pas faire l’objet d’exigences constructives de la part de l’ECA lors de la procédure de permis de construire», rappelle Guy Müller.

