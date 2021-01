Nettoyage ethnique – «On nous demandait de cracher sur nos traditions et d’insulter notre peuple» Rescapée des camps de «rééducation» chinois, Gulbahar Haitiwaji, Ouïgoure établie en France, raconte son quotidien fait de tortures et d’humiliations. Elle témoigne du lavage de cerveau orchestré par Pékin contre sa communauté. Entretien. Yannick Van Der Schueren

Gulbahar Haitiwaji vit en France depuis plus de dix ans. Emmanuelle Marchadour/Divergence

Gulbahar Haitiwaji avait un mauvais pressentiment. Mais elle était loin d’imaginer qu’en rentrant en Chine pour régler des papiers, elle allait perdre trois ans de liberté. La vie de cette ingénieure de 54 ans appartenant à la minorité ouïgoure, ethnie musulmane turcophone persécutée par Pékin au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste, a basculé un matin de novembre 2016.

Voilà plus de dix ans qu’elle vit en France avec sa famille lorsqu’elle est sommée par son ancien employeur chinois de se rendre dans le Xinjiang, sa province natale, pour signer un document lié à sa retraite anticipée. Cette région autonome du nord-ouest de la Chine, où vivent près de 12 millions d’Ouïgours, a sombré dans une répression d’une violence inouïe suite aux attentats de 2013 et 2014 attribués à des extrémistes. Devenu une véritable prison à ciel ouvert, le Xinjiang est, dit-on, «l’endroit le plus surveillé au monde».