Sortie littéraire – Céline nous plonge dans un Londres interlope, burlesque et tragique Après «Guerre», paru ce printemps, voici un deuxième roman inédit de Louis-Ferdinand Céline: «Londres». Un livre monstrueux dont on ressort pantelant. Michel Audetat

Le décor du roman inédit de Céline: Leicester Square, en plein quartier londonien de Soho, au début du XXe siècle. ALAMY STOCK PHOTO

Un intrus s’est glissé parmi les auteurs habituels de best-sellers: Louis-Ferdinand Céline (1894-1961). Publié en mai par les Éditions Gallimard, «Guerre» s’est vendu à près de 180’000 exemplaires selon «Le Point». C’était le premier texte tiré du mètre cube de manuscrits et de documents qui, à la surprise générale, ont ressurgi durant l’été 2021 (lire encadré). Voici aujourd’hui la suite. «Londres»: un roman complet cette fois-ci, rédigé entre 1934 et 1935, plus travaillé et beaucoup plus ample que le précédent. C’est un livre monstrueux dont on ressort pantelant. On est pris làdedans comme dans une lessiveuse, secoué, retourné, tourneboulé, essoré par ce roman fait pour remuer l’âme et les tripes.