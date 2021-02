Mondiaux de ski alpin – Céline Marti est à Cortina en pensant déjà à Pékin La policière genevoise dispute dans les Dolomites ses troisièmes Mondiaux pour Haïti, son pays d’origine. Christian Maillard

Céline Marti s’apprête à décoller entre les portes du géant de Cortina d’Ampezzo. Lucien FORTUNATI

Après Saint-Moritz et Are, le rêve continue pour Céline Marti. À 41 ans, elle s’apprête à prendre le départ de ses troisièmes Mondiaux de ski, dès ce jeudi lors du géant. La policière de Genève découvre les pentes de Cortina d’Ampezzo. Joli clin d’œil de l’histoire, c’est dans cette station huppée des Dolomites qu’il y a 65 ans Renée Colliard, une autre skieuse de la Cité de Calvin, s’était illustrée en ramenant une médaille d’or olympique au bout du lac.

Si elle est tout aussi motivée que son aînée et constamment en quête de défis, cette grande sportive s’est toutefois rendue en Italie avec forcément d’autres ambitions que de monter sur la plus haute marche du podium. Celle, tout d’abord, de représenter fièrement Haïti. Mais contrairement à ses deux premières participations, l’ancienne footballeuse (à Yverdon, en LNA), passionnée de triathlon, adepte de semi-marathon, de VTT et de ski de randonnée, ne sera pas le seul «extraterrestre» des îles Caraïbes à slalomer entre les piquets.