Événement chez Rolex – Célébration de la première montée sur l’Everest Rolex et son Initiative Perpetual Planet réunissent les enfants des alpinistes à l’occasion du 70e anniversaire de l’exploit himalayen. Carole Kittner

Sir Edmund Hillary et Tensing Norgay approchent du dernier campement avant le sommet de l’Everest, à 8’500 mètres d’altitude, en mai 1953. ROYAL GEOGRAPHIC SOCIETY/ALFRED GREGORY

Séquence émotion lorsque les deux fils de Tensing Norgay, la fille de Sir Edmund Hillary, trois de ses petits-enfants, mais aussi la grande alpiniste Dawa Yangzum Sherpa, l’explorateur helvético-canadien Jean Troillet, l’Américain Ed Viesturs ou encore Baker Perry, de la National Geographic Society, entrent dans la salle. Nous sommes à la manufacture Rolex et avons la chance de rencontrer des personnalités au parcours aussi passionné que passionnant.

La complicité et surtout la bienveillance de ces Témoignages de la marque, ou de leurs descendants, est palpable. Il faut dire que cela fait quelques semaines que ce petit groupe est réuni pour célébrer le 70e anniversaire de la première ascension de l’Everest, réalisée par le Néo-Zélandais Sir Edmund Hillary et le sherpa népalo-indien Tensing Norgay. Le 29 mai 1953 à 11 h 30, Hillary et Tensing deviennent des légendes vivantes. L’Initative Perpetual Planet de la marque à la couronne est au cœur de l’action, comme les équipements de l’époque. On s’explique.

Le village de Namche Bazar, où les alpinistes s’acclimatent à l’altitude. C’est aussi ici que se trouve le centre de visiteurs fondé par Tensing Norgay. ROLEX/FRANCK GAZZOLA

Préserver l’héritage

Les associations The Himalayan Trust et la Tenzing Norgay Sherpa Foundation, créées par les deux grands explorateurs, s’évertuent à mettre en lumière la région sur le plan environnemental et soutiennent les besoins de communautés locales. Tensing Norgay a dédié sa vie aux jeunes alpinistes en leur enseignant d’une part les règles de sécurité, mais aussi le goût de l’aventure, notamment à travers la Himalayan Mountaineering Institute of Darjeeling, qu’il a aidé à fonder en Inde en 1954.

Tensing s’est également intéressé au sort des veuves afin qu’elles deviennent indépendantes et trouvent un emploi, au même titre que l’accès à l’éducation pour tous. La montagne et le risque de mettre sa vie en péril pour elle ne doivent pas être les seuls débouchés possibles. «Grâce à son ascension, mon père a fait entrer le mot sherpa dans le dictionnaire. Il a ainsi ouvert la voie pour les générations futures», commente son fils, Norbu Tensing. Quant à Sir Edmund Hillary, par le biais de son Himalayan Trust, il est parvenu à construire des écoles, des hôpitaux, mais aussi l’aéroport Tenzing-Hillary à Lukla, ou encore le parc national Sagarmatha. Et Peter Hillary, son fils, d’expliquer à son tour: «Mon père disait toujours que sa plus grande réussite était d’avoir tissé des liens forts avec les populations locales dans l’Himalaya.»

Devant la statue de Sir Edmund Hillary, dans le préau de l’école Khumjung, qui a vu le jour grâce au travail de Hillary avec la communauté de sherpas. ROLEX/FRANCK GAZZOLA

Repousser les limites

«Mon père a rencontré Hans Wilsdorf (ndlr: le fondateur de Rolex) en 1953, suite à son exploit. Depuis, notre famille n’a cessé de cultiver le lien étroit avec la maison», glisse encore Norbu. Car Wilsdorf envisageait le monde comme un grand laboratoire sans limites et équipait déjà les grandes expéditions de montres Rolex dans les années 30. C’est ainsi que la fiabilité était testée dans des conditions extrêmes. Rolex a donc aussi fait partie de la fameuse expédition vers l’Everest en 1953.

L’exploit a d’ailleurs fait naître la collection Explorer, la même année. Aujourd’hui, la découverte et l’exploit s’enrichissent d’un vrai engagement envers l’environnement. La Perpetual Planet Initative lancée en 2019 comporte plus de 30 partenariats, toujours dans l’idée de soutenir des personnes ou des organismes qui utilisent la science pour trouver des solutions pérennes afin de restaurer nos écosystèmes. Mission Blue, qui préserve les océans, National Geographic, qui quantifie l’impact climatique, et les Prix Rolex à l’esprit d’entreprise n’en sont que quelques exemples.

