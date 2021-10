Théâtre du Galpon – Célébration chorale pour les 35 ans du Studio d’Action Théâtrale Gabriel Alvarez fête des noces de rubis avec sa compagnie fondée en 1986. Pour l’occasion, des olympiades rassemblent les titres du dernier quinquennat écoulé, dévolu aux tragédies grecques. Katia Berger

Les bacchantes de toujours dans leur asile psychiatrique du Galpon. E. MURCIA ARTENGO

Sur les bords arborés de l’Arve, à l’écart du tumulte urbain, se tiennent depuis un mois des olympiades qui en dureront un de plus. Des olympiades scéniques, plutôt que sportives, qui viennent marquer le 35e anniversaire du Studio d’action théâtrale (SAT), l’une des deux compagnies permanentes, avec celle de l’Estuaire, à régenter le bucolique Galpon. Ces jeux dont on atteint aujourd’hui la mi-temps, voulus par l’entraîneur Gabriel Alvarez, couronnent plus particulièrement les cinq dernières années du SAT, qui ont vu le metteur en scène mener avec sa troupe une recherche assidue autour de la tragédie grecque, de ses héroïnes, et de la notion de choralité.

Après avoir évoqué tour à tour Clytemnestre, Cassandre et Antigone, Alvarez et ses champions se consacrent cette semaine au dieu Dionysos, ce double du romain Bacchus. Plus exactement aux «Bacchantes» reprises d’Euripide que le SAT envoie à l’asile psychiatrique, et dont il rebaptise les transes collectives «Nuit d’une folie ordinaire». En automne 2020, le spectacle n’avait été suivi que par une poignée de professionnels: la présente exploitation permet au public de découvrir jusqu’à dimanche prochain une cérémonie païenne des temps modernes, officiée et chantée par sept acteurs et actrices parfaitement imprégnés de l’esthétique expressionniste du maître des lieux.

La chorale de fous que dirige Gabriel Alvarez dans «Une nuit de folie ordinaire». E. MURCIA ARTENGO

«En 2016, je donnais un atelier de jeu auquel participaient Marie Brugière, Sébastien Olivier, Arnaud Mathey, Justine Ruchat, Hèctor Salvador Vicente et Solange Schifferdecker entre autres. Avec mes collaborateurs réguliers que sont, en plus, la comédienne Clara Brancorsini et le compositeur Bruno De Franceschi, nous formions un ensemble avant que le terme ne revienne à la mode à Genève. Nous avions convenu alors que notre travail, fondé sur une méthode très spécifique, aboutirait chaque année à une création rémunérée. C’est ainsi que nous avons bouclé les six productions que rassemblent nos olympiades, toutes portées par la même distribution et la même équipe artistique», résume Gabriel Alvarez. Du reste, la cohésion est telle, dans les rangs de ce chœur ardent, que trois de ses interprètes peuvent, en alternance chaque soir, s’incarner dans la figure féminisée de Dionysos.

Pour conclure les festivités commémoratives sera donnée en novembre la toute dernière création du SAT, «Horrendous Banquet», sur un texte de Catherine Mavrikakis. On y suivra les crimes en cascade commis par la famille des Atrides. Meurtre, parricide, infanticide ou inceste, Alvarez promet que ce sera «horrible», à l’image du titre.

