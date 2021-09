Football – 2e ligue – Cédric Tavares: «Maintenant, on sait ce qu’on doit faire» Le duel des «deux» entre Carouge et Chênois s’est conclu sur un match nul (1-1). À en croire les capitaines, les deux néo-promus pourraient vivre un championnat bien différent. Jean-Luc Auboeuf

Cédric Tavares.

Les mots de Cédric Tavares, capitaine du CS Chênois II.

«Pourquoi ne pas s’installer parmi les trois premiers?» lance Rida Badri. «On est montés la saison dernière, doucement sur les ambitions», dit Cédric Tavares. Deux capitaines, deux équipes néo-promues, deux discours opposés, et pourtant un terrain d’entente: ce match nul 1-1 entre l’Étoile Carouge II du premier nommé et le Chênois II du second.

Fabien Schellenberg a ouvert le score pour CS, les Stelliens ont égalisé par Anthony Cagol et personne n’est parvenu à faire la différence en seconde période à la Fontenette.

L’ouverture de ce championnat de 2e ligue a ainsi rendu son verdict. Les réserves des formations installées en Promotion League et en 1re ligue ne devraient cependant pas vivre la même saison. Les Carougeois ont des idées derrière la tête, leurs rivaux préfèrent la jouer prudents. Les détails sont en vidéos, ci-dessus et ci-dessous.

L’interview du Carougeois Rida Badri.

