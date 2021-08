Festival du film alpin des Diablerets – Cédric Lachat adhère aux grandes voies avec humour «Swissway to Heaven» suit le grimpeur jurassien dans les parois les plus vertigineuses des Alpes. À découvrir au FIFAD ce vendredi soir. Rebecca Mosimann

Cédric Lachat sur une grande voie de la face nord de l’Eiger. Guillaume Broust

Cédric Lachat vient d’enchaîner une grande voie avec des clients dans le massif des Bauges au-dessus d’Annecy. «Plus rapide que prévu», lance le sportif d’élite au bout du fil, déjà prêt à prendre la route pour rejoindre les Diablerets où son film «Swissway to Heaven» est diffusé ce soir, vendredi 13 août, dans le cadre du Festival international du film alpin (FIFAD). La grande voie, c’est le quotidien du grimpeur après des années de compétition au niveau mondial et le cœur du documentaire réalisé par le français Guillaume Broust. Le but? Escalader des falaises de grandes hauteurs. La grande voie est composée de plusieurs longueurs. Ces dernières commencent à partir de 30 mètres jusqu’à 1000 mètres sur des parois vertigineuses. «On peut aussi bien y passer trois heures que six jours.» C’est ce qui se fait de plus dur dans la discipline sur rocher.