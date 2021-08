Rentrée littéraire française – Cécile Coulon occupe une demeure captivante au fond des bois L’écrivaine de 31 ans publie un roman aux airs de conte qu’elle situe dans le Jura et un XIXe siècle corseté par les conventions. Un récit solidement charpenté et onirique. Pascale Zimmermann Corpataux

La jeune auteure Cécile Coulon . DR.

Quand cessera-t-on de regarder Cécile Coulon comme un phénomène de foire, une gamine surdouée que le talent va déserter une fois la puberté passée? Cette auteure ne se fanera pas au brasier du succès. Celle qui publie depuis ses 16 ans, qui alterne aujourd’hui écriture romanesque et poésie, en est à son huitième roman. Or «Seule en sa demeure» est encore plus puissant, dense et captivant que les précédents.

«Je me sens exister pleinement. Et j’ai hâte de vieillir, tout le temps.» Cécile Coulon, écrivaine

«C’est drôle qu’on continue à mentionner ma jeunesse, parce que publier des livres, j’ai fait ça la moitié de ma vie!» s’amuse, espiègle, une Cécile Coulon surprise dans sa cuisine de Clermont-Ferrand à la veille de son départ pour le marathon littéraire de la rentrée, 40 dates jusqu’en décembre à travers la France et la Belgique. «Si étonnant que ça puisse sembler, je me sens exister pleinement. Et j’ai hâte de vieillir, tout le temps.» Précoce, certes, mais rien d’un feu de paille.