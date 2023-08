Pluie d’étoiles filantes – Ce week-end, les Perséides vont illuminer le ciel genevois Dans la nuit de samedi à dimanche, le phénomène astronomique estival sera à son pic. Décryptage et conseils pour profiter du spectacle. Aymeric Dejardin-Verkinder

Si le ciel est dégagé, il sera possible d’observer jusqu’à une centaine d’étoiles filantes par heure dans la nuit du 12 au 13 août. KEYSTONE

Samedi soir, il va pleuvoir… des étoiles filantes! Les Perséides sont de retour et illumineront le ciel genevois ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. De quoi s’agit-il? Quand, comment et où profiter au mieux de ce spectacle. Réponses en cinq points.

Les Perséides, c’est quoi?

Les Perséides sont un essaim de météores constitué de débris de la comète Swift-Tuttle. Leur taille varie entre celle d’un grain de sable et d’un petit pois. Elles se déplacent à une vitesse d’environ 210’000 km/h et s’embrasent quand elles entrent en contact avec l’atmosphère terrestre. Lorsque la météo le permet, on peut observer jusqu’à une centaine d’étoiles filantes par heure.

Pourquoi les appelle-t-on ainsi?

Les «Perséides» tirent leur nom de Persée, célèbre personnage de la mythologie grecque. Le fils de Zeus et Danaé a donné son nom à une constellation d’où semblent justement provenir ces étoiles filantes.

Quand peut-on les observer?

La pluie d’étoiles filante est observable à partir du 20 juillet et jusqu’au 25 août, avec un pic habituellement situé entre les 11 et 15 août. La nuit du samedi 12 août au dimanche 13 août, après minuit, sera le moment le plus propice pour admirer les Perséides.

Comment profiter du spectacle?

Il faut bien entendu que la météo soit clémente et que le ciel soit dégagé. Il faut également privilégier un lieu loin de toute pollution lumineuse, comme la campagne ou en altitude. Et pour éviter un torticolis, prévoyez une couverture pour vous allonger dans l’herbe. Face au ciel, vous pourrez ainsi enchaîner les vœux confortablement.

Où voir la pluie d’étoiles filantes?

Les collines du Signal de Bernex accueilleront samedi soir, de 20 h 30 à 1 h du matin, une observation publique des Perséides. Le rendez-vous est organisé par la Société astronomique de Genève qui fête cette année son centenaire.

Dans le cadre de la 5e édition du Projet Perséides, qui invite à éteindre l’éclairage artificiel dans la nuit du 12 au 13 août pour se réapproprier la nuit, près de 500 communes ont accepté de jouer le jeu, totalement ou en partie. Sur le canton de Genève, Genthod et Corsier éteindront complètement leur éclairage public. Meyrin, Vernier, Confignon, Chêne-Bougeries et Choulex procéderont à une extinction partielle (voir la carte interactive ci-dessous).

En France voisine, le club d’astronomie Orion, situé dans le Pays de Gex, accueillera le public samedi soir, de 20 h à 2 h du matin, à Fort l’Écluse, à une trentaine de minutes de Genève.

