Opération spéciale du 4 décembre - Ce week-end, la «Tribune de Genève» aura une belle gueule de HEAD

Quatrième et dernière étape: envoyez les rotatives! Les étudiants de la Haute École d’art et de design ont achevé le deuxième cahier. Il est temps de porter le travail également sur le site internet du quotidien. Où l’on comprendra l’attachement des jeunes dessinateurs pour le journal papier, quand bien même tous ne lisent plus que sur leur téléphone.

Une dernière retouche. Un ultime coup de pinceau. Là! À présent, l’atmosphère se détend, l’esprit est à la fête. «Qui vient au match de hockey, qui?» On est toujours surpris par les goûts des autres.

Étudiantes et étudiants de la HEAD, ils ont entre 19 et 23 ans, bûchent toute l’année comme des fous sur leur planche à dessin, filière illustration. Demain, le bachelor. Demain, les nouvelles bédéastes suisses, les nouveaux illustrateurs romands. Et les dessinateurs de presse – cet élève a déjà un plan pour du boulot. Et les futures maîtresses de l’animation – sa camarade de classe a mis en scène le placard, la manchette, réalisés sur mesure pour l’opération spéciale «La HEAD dessine la Tribune de Genève».

Le crayon pointé vers le ciel, un pied dans la porte. Visez l’affichette, dans les rues de Genève dès samedi. Tout un symbole, signé Naomi.

Ah, la fameuse invasion de la «Tribune» par les classes de la HEAD! On l’attendait moderne, technique, BD, graphique, esthétisante, spontanée, bondissante? Au final, quel que soit le style, on est émerveillé par cette concentration de talents en action. Cassandre Tornay, Théo Ducommun, Nawfel Rouibah, Chloé Châtelain, Michaël Monney, Victor Magne, Apolline Rajaonarivo, Léonie Courbat, Nadia Freymond, Naomi Blidariu, Robin Phildius, Elisa Salmina, Margot Herbelin, Yoann Vogt, Arielle Kling, Melisa Oezkul. Seize artistes pour demain.

Tintin forever

«Si l’un ou l’autre d’entre vous peut rester sur le pont en soirée encore, quelqu’un qui dessine vite, on ne sait jamais, il faut être prêt à illustrer un sujet de dernière minute.» La rédaction en chef a tout prévu. L’édition du samedi va avoir de la gueule. De la gueule de HEAD, oui!

Dans trois ans – on vient de l’apprendre – ouvrira à Genève le premier musée de la bande dessinée jamais installé au bout du lac. Zep en guise de président de l’amical. Beau projet. Apolline a donc opté pour le buste de Töpffer – on attend les lauréats du prix 2021, patience. Töpffer, il a l’air sérieux, le monsieur, quoique, quelque chose me dit qu’il rigole en son for intérieur. Sous son nez défile une ribambelle d’enfants hauts comme trois pommes. Les jeunes visiteurs, quelle bonne idée, portent tous la mèche folle de Titeuf, saint patron des galopines et des galopins nés en l’an 2000.

Et nous, hé bien, à force de faire Tintin reporter, on finit par se sentir pousser une houppette là où il ne restait plus grand-chose sinon un front bien dégarni.