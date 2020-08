«Ce virus, on n’en peut plus et c’est compréhensif»

L’erreur commise cette semaine par l’OFSP sur les sources d’infection a eu un effet catastrophique. Avez-vous perdu la confiance de la population?

Non je ne crois pas. Tout cela est un peu excessif! Nous recevons des centaines de demandes par semaine des médias, et des milliers de la population. À l’évidence, quand on se dépêche et qu’on cherche à répondre au plus vite, une erreur peut se produire. C’est malheureux, mais ce sera toujours ainsi. L’OFSP a très vite identifié le problème. La faute a été corrigée, puis l’office a communiqué en toute transparence et s’est excusé. Dans ces conditions, perdre la confiance de la population serait exagéré, d’autant plus qu’à ma connaissance cela n’a eu aucune conséquence en termes de politique sanitaire. Cette affaire montre simplement que celles et ceux qui gèrent cette pandémie sont des humains, pas des machines.