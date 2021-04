État des lieux – «Ce théâtre est un accélérateur de particules artistiques!» Jean Liermier recevra la clé du nouveau Théâtre de Carouge fin juin, pour un accueil du public en janvier 2022. Visite du chantier avec un directeur aux anges. Pascale Zimmermann Corpataux

Le chantier du nouveau Théâtre de Carouge touche à sa fin. L’entrée des spectateurs se fera par l’esplanade qui unit le bâtiment à la salle des fêtes. FRANK MENTHA

Hypnotique, le zonzon des scies et des perceuses, des rabots et des marteaux. Tendant l’oreille, on perçoit un bourdonnement plus rare parcourir le chantier du nouveau Théâtre de Carouge: le vol des électrons de l’inspiration… Car si l’on en croit le maître des lieux, «ce théâtre est un accélérateur de particules artistiques! Tous ceux qui l’ont visité jusqu’à présent ont été inspirés dans chaque espace par une foule d’idées créatives.»

Jean Liermier ne cache pas son enthousiasme. Le directeur, dont on connaît l’énergie, sautille sans relâche de cour à jardin. Tout l’émerveille dans ce palais des arts de la scène à la construction duquel il a été étroitement associé par le cabinet lausannois Pont 12 de François Jolliet. «C’était formidable, nous avons pu emmener les architectes dans différents théâtres d’Europe où nous avons joué en tournée, afin de leur montrer ce que nous voulions et ce que nous ne voulions surtout pas. Le résultat est époustouflant. Ce bâtiment nous offrira des conditions de création, de travail et d’efficacité exceptionnelles.»