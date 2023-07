Un été au zénith (6bis/41) – Ce Suisse devenu «roi de Stonehenge» dans un monde déjà connecté Un homme riche des Alpes pourrait être impliqué dans la construction du site millénaire. Cette découverte démantèle le mythe d’hommes préhistoriques repliés sur eux-mêmes. Claude Beda

Stonehenge lors du solstice d’été, le 21 juin 2023. Le site, construit entre 3000 et 1500 ans avant JC, accueille plus de 1,5 million de visiteurs par année. Chantal Dervey

Stonehenge, l’un des monuments préhistoriques les plus connus au monde, pourrait-il avoir été érigé par un noble originaire de la Suisse primitive? En 2002, les restes d’un homme riche et puissant, qui aurait vécu vers 2400 av. J.-C., à l’époque de la construction du célèbre monument, ont été découverts à cinq kilomètres du cercle de pierres. Ce qui a conduit les archéologues à supposer qu’il a joué un rôle dans sa création. Certains l’ont même surnommé «le roi de Stonehenge», d’autres «l’archer d’Amesbury». Son histoire raconte en tout cas une Préhistoire hyperconnectée, démantelant le mythe d’hommes primitifs repliés sur eux-mêmes. Très actifs, ils voyageaient beaucoup.

L’archer d’Amesbury, surnommé aussi le «roi de Stonehenge», est exposé au musée de Salisbury aux côtés d’une tombe. Ken Geiger/Salisbury Museum

«Cet homme a été enterré avec les plus anciens objets en or et en cuivre jamais découverts en Grande-Bretagne.» Neil Wilkin, archéologue au British Museum

L’or, ce soleil

«C’est après avoir procédé à des analyses chimiques que nous avons découvert qu’il était originaire des Alpes, très vraisemblablement suisses, explique Jennifer Wexler, archéologue de l’association English Heritage. L’analyse isotopique de l’émail de ses dents, notamment, montre qu’il n’a pas grandi en Angleterre, mais dans un climat plus froid.» Le «roi de Stonehenge», qui avait 35 à 45 ans lorsqu’il est mort, a été retrouvé par hasard lors de fouilles avant un lotissement à Amesbury, la commune où se trouve le site de Stonehenge.

L’«Avenue» de Stonehenge fut un chemin processionnel aligné sur le soleil lors des solstices, emprunté ici par des participants à la célébration du 21 juin dernier. Mais ce fut surtout une voie de communication très courue à l’époque, ayant notamment servi à transporter des roches lors de la construction du site. Chantal Dervey

«Cet homme a été enterré avec les plus anciens objets en or et en cuivre jamais découverts en Grande-Bretagne, explique Neil Wilkin, archéologue au British Museum à Londres. C’est l’une des découvertes les plus importantes d’Europe à l’aube d’une période d’immense transformation, dont l’entrée dans l’ère du bronze, et d’idées radicales qui ont changé la société pour toujours. L’or devint associé à la puissance du soleil. Et pour la première fois, les gens pouvaient créer de magnifiques objets et posséder le soleil d’une nouvelle manière. Ce qui changea radicalement leur relation avec leur monde.»

Beaucoup d’autres des objets trouvés dans la tombe de ce «Suisse» provenaient du continent européen. Bien qu’il ait été enterré avec du matériel de tir à l’arc, la présence de la pierre de coussin suggère qu’il était un métallurgiste. «Le travail des métaux était une nouvelle compétence et il a peut-être apporté cette technique avec lui en Grande-Bretagne», glisse Neil Wilkin. Cette connaissance aurait pu faire de lui un homme puissant, expliquant son riche enterrement. «Nous avons aussi trouvé à ses côtés des dagues provenant d’Espagne, ce qui indiquait que cet homme voyageait, probablement en groupe ou avec sa famille, ajoute Jennifer Wexler. Pour l’heure, nous manquons de preuve pour établir ses liens directs avec Stonehenge. Peut-être a-t-il simplement été un témoin de la construction du monument.»

Un Stonehenge «portable»

La dépouille du «roi de Stonehenge» a d’ailleurs figuré en bonne place dans l’exposition «The world of Stonehenge», mise sur pied l’an passé par le British Museum. «Nous avons tenté d’établir les liens de ces peuples avec le continent dans une Europe alors bien plus interconnectée qu’on ne l’imagine, rappelle Neil Wilkin. Nous avons donc suivi ce mouvement à travers les objets qui se sont déplacés avec eux illustrant ces connexions de longue distance.»

Outre l’archer d’Amesbury, le British Museum a ainsi exposé 430 objets sélectionnés illustrant ces interconnexions, dont une tête de hache découverte dans le sud de l’Angleterre, dont la jadéite verte avait été extraite à 1300 km, dans les Alpes italiennes, mais aussi le célèbre disque céleste de Nebra, la plus ancienne carte du ciel au monde vieille de 3600 ans, conservé au musée de la Préhistoire de Halle-sur-Salle, en Allemagne. «Ce disque indique en outre les moments clé de l’agriculture, dont la période des semailles, relève Neil Wilkin. Une sorte de «Stonehenge portable», en somme.»

Le célèbre disque céleste de Nebra, la plus vieille carte du ciel au monde, «une sorte de Stonehenge portable», a été exposé récemment, aux côtés de l’archer d’Amesbury, au British Museum de Londres pour démontrer que la Préhistoire était une période hyperconnectée. Office d’État pour la préservation des monuments et l’archéologie Saxe-Anhalt, Juraj Lipták

Stonehenge au XX e siècle Le site de Stonehenge a longtemps appartenu à des privés, dont le dernier en a fait don à la Couronne britannique. Chantal Dervey C’est l’histoire d’une ruine devenue un trésor national. Bien que le site de Stonehenge appartienne aujourd’hui à la Couronne britannique, cela n’a pas toujours été le cas. Au début du XXe siècle, alors que le monument se détériorait, Sir Edmund Antrobus, le propriétaire, songea un temps à vendre le terrain à un Américain. Avant que la transaction ne déclenche une polémique et ne soit annulée. Mais en 1915, Edmund Antrobus décédait sans héritier. Et le site fut vendu aux enchères pour 6600 livres sterling à Cecil Hubb, un propriétaire terrien qui, paraît-il, fit cet achat sur un coup de tête. Trois ans plus tard, influencé par la nouvelle loi britannique sur les monuments historiques de 1913, Cecil Hubb fut persuadé de faire don de cette acquisition impulsive à la nation. Ce qui lui valut d’être nommé chevalier. Mais ce n’est qu’en 1950 que les recherches entreprises par les archéologues révélèrent que Stonehenge était un trésor historique. Une première datation au carbone situait la création du monument entre 2123 et 1570 av. J.-C.. Ce fut une véritable percée. Par la suite, d’autres fouilles permirent de préciser que le début de sa construction datait de 5000 ans. Et en 1986, le site fut inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.



