Paléo Festival – «Ce sont les publics des musiques actuelles qui rajeunissent le moins» Auteur d’une vaste étude sur les festivals français, Emmanuel Négrier décortique la mécanique démographique des grands rendez-vous estivaux tels que Paléo, 46e édition du 18 au 23 juillet. Fabrice Gottraux

Nyon, le 22 juillet 2022, les premiers rangs du public devant la scène Vega durant le concert de Juliette Armanet. MAGALI GIRARDIN

S’il y a un spécialiste incontournable pour analyser la population des festivals, c’est bien Emmanuel Négrier. Le directeur du Centre d’études politiques et sociales, à Montpellier, a cosigné en 2021 avec le sociologue Aurélien Djakouane une vaste étude nationale portant sur les manifestations culturelles dans tout l’Hexagone. Des musiques actuelles au classique, du théâtre au cinéma, «Festivals, territoire et société», coédité par le Ministère de la culture et les Presses de Sciences Po, propose une typologie détaillée de ces événements indissociables de la consommation culturelle telle qu’on l’observe au XXIe siècle.

Les données françaises, c’est heureux pour nous, correspondent assez justement avec les exemples suisses. Ainsi, lorsque les organisateurs de Paléo, 46e édition du 18 au 23 juillet à Nyon, constatent que la moitié du public a moins de 30 ans. Les chiffres d’Emmanuel Négrier corroborent cet aspect: les festivals pop, démontre l’étude française, sont fréquentés à 60% par les moins de 35 ans.

Trente ans, c’est l’âge médian du public à Paléo, un chiffre qui reste stable d’année en année. Cela ne vous étonne pas? D’une manière générale, le renouvellement des festivaliers rime avec le rajeunissement. La partie du public arrivée en dernier est toujours plus jeune que le public qui est déjà venu. Ça pourrait passer pour évident, mais nous ne sommes jamais à l’abri d’une horde de retraités fondant pour la première fois sur un festival. Cela étant, que remarque-t-on? Contrairement à ce que l’on croit voir en raison d’une erreur de perspective, ce sont les publics des musiques actuelles qui rajeunissent le moins.

Mais le festivalier lambda des musiques actuelles ne reste-t-il pas le plus jeune qui soit? Ce n’est pas tant que le public vieillisse, puisqu’on trouve dans les festivals de musiques actuelles le taux de renouvellement le plus important. Ceci notamment parce qu’on a affaire à la catégorie de manifestations la plus récente, raison aussi pour laquelle ces rendez-vous accueillent un public grandissant. Mais tout se passe comme si les «vieux» restaient. Voyons le classique, par exemple: une thèse, aujourd’hui anéantie par les données, voulait que ce public-là était constitué d’amateurs de musique en général qui, en prenant de la maturité, devenaient fans de classique. Ce n’est pas du tout le cas. Quand on aime, on reste. Ceci est vrai quel que soit le style. Le public des Rolling Stones a dépassé l’âge de la retraite, tout comme les Rolling Stones eux-mêmes. L’attachement se maintient, à une esthétique qu’on a contractée au premier âge adulte, voire à l’adolescence.

À chaque génération ses modes particulières alors, qu’on emportera dans la tombe? Si on se plonge en arrière dans l’histoire, dans les années 60, les premières études, qui portaient sur la musique classique en l’occurrence, montraient que la moyenne d’âge oscillait entre 35 et 36 ans. C’est extrêmement étonnant. Aujourd’hui, cette même moyenne atteint les 65 ans. En termes générationnels, la connotation «public âgé» du classique était beaucoup moins forte qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Mais les styles se renouvellent eux aussi. Dès lors, il s’agit de capter de nouveaux festivaliers. Dans ce cas, l’affiche artistique est-elle déterminante? À ce propos, il est intéressant de saisir les motivations du public. Un festivalier nouvellement venu déploie une triple police d’assurance. Je vais là où je n’ai jamais été, c’est donc un risque. Pour m’en prémunir, premièrement, je n’y vais pas seul, de sorte que, si l’expérience est mauvaise artistiquement, je suis avec mes copains. Deuxièmement, j’y vais pour les têtes d’affiche que je connais déjà – d’où la pression très forte sur les programmateurs. En troisième lieu, j’y reste seulement un tout petit peu, pour un ou deux concerts. Au fil du temps, le festivalier se fidélise et cette police d’assurance n’a plus lieu d’être. On comprend, dès lors, le dilemme des manifestations se sentant contraintes de payer des têtes d’affiche pour attirer un nouveau public, quand bien même ces artistes leur coûtent cher, voire trop cher. Rappelons, alors, que ces festivals de grande taille, tels Paléo, ont toujours du mal à mutualiser leurs offres de manière à résister aux prétentions excessives des artistes et leurs tourneurs.

