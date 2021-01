Lettre du jour – Ce sont des pratiques de voyous! Opinion Daniel Fortis

Photo d’illustration AFP

Conches, 26 janvier

Les pays riches attendent désespérément la livraison de leurs commandes de vaccins. En position de force, les laboratoires font une pernicieuse rétention de ceux-ci, prétextant une réorganisation des sites de production. Comment n’ont-ils pas anticipé la logistique?

Comme ces pétroliers qui modulent leur vitesse en fonction du cours du baril, ils exercent un chantage et exigent la révision de leurs contrats pour maximaliser leurs profits. Ils prétextent que leurs clients vaccinent six personnes par flacon au lieu de cinq! Ce sont des pratiques de voyous. Depuis le début de la pandémie, ils ont leur business-plan pour promouvoir le vaccin. Leur dés­intérêt et le dénigrement de toute autre approche thérapeutique sont révélateurs. Après une certification précipitée du vaccin, ils nous ont imposé de les libérer de toute responsabilité. Nos autorités sanitaires ont accepté leur racket et renoncé délibérément à étudier l’efficacité d’autres vaccins russes ou chinois. Un climat anxiogène a été entretenu dans les médias avec des déclarations alarmantes et un matraquage de chiffres sans nuance. Sans parler de complot, on ne peut que constater que les grands gagnants de cette pandémie sont les pharmas, les GAFAM et la finance. Ils sont en train d’étendre leur pouvoir et nous imposer «leur société».

En 1932, Aldous Huxley, dans «Le meilleur des mondes», décrivait l’oligarchie des alphas, qui manipulait, dans l’ombre et l’anonymat, les gouvernements. Il avait anticipé l’avènement actuel de cette nouvelle dictature numérique et financière.

Peut-on encore en douter quand celle-ci parvient à censurer sans base légale le président en exercice des États-Unis après lui avoir permis pendant quatre ans de propager des mensonges? Nos démocraties sont en danger.