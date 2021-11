Genève – «Ce sont des petits gestes, mais si tout le monde le fait, ça a un impact» Le Samedi du partage, action caritative à destination des personnes précarisées, a eu lieu ce week-end dans 90 supermarchés du canton. Théo Allegrezza

L’opération Samedi du partage à l’entrée de la Migros Vibert à Carouge. Sarah, bénévole, distribue des sacs aux clients. PIERRE ALBOUY

Titeuf accueille les clients de Migros Vibert à Carouge. Le personnage de Zep est la star de l’affiche et des cabas roses du Samedi du partage ce week-end. La montre affiche 13 h 31 et l’imposante palette installée à la sortie des caisses enregistreuses déborde. Riz, confitures, chocolats, sucre, papier-toilette et même des chips: il y a de tout, mais surtout des pâtes.

«Le rayon des pâtes est dévalisé», se félicite Sarah, qui distribue des sacs à l’entrée du magasin. Âgée de 23 ans, elle fait partie des 1500 bénévoles qui participent à la traditionnelle récolte de produits alimentaires et d’articles d’hygiène en faveur des personnes touchées par la précarité. Ils se relaient dans 90 supermarchés du canton. Sarah s’était déjà proposée l’an dernier et rien n’a vraiment changé depuis, «les gens sont toujours super généreux». La jeune femme explique que lorsque les clients lui demandent, elle les incite à penser aussi aux enfants. «Parmi les profils de ceux qui sont aidés, il y a beaucoup de familles monoparentales», dit-elle.