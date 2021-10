En concert à Genève – Ce soir, on danse le Mia IAM, trente ans de scène, toujours libre, joue vendredi 22 octobre à l’Alhambra. Fabrice Gottraux

IAM, trente ans déjà depuis son premier album, «… De la planète Mars», une nouvelle tournée, avec passage à l’Alhambra de Genève vendredi 22 octobre. DIDIER D. DAARWIN

Le flow du rap, l’esprit du hip-hop, le sens des mots, une fête. Vendredi 22 mars à l’Alhambra, l’histoire réclame les divinités marseillaises du micro, les gardiens et maîtres de la rime orthodoxe, les templiers du sample musicologique. Trente ans après «… De la planète Mars», premier chapitre de la saga IAM, rien n’interdit une fois de plus qu’on danse le Mia.

Mars. Marseille. Imperial Asiatic Men. Indépendantistes autonomes marseillais… On peut s’amuser à compiler les alias et jeux de mots chers à la bande phocéenne, l’essentiel nous échappera toujours, volatile, insaisissable. À savoir cette maestria sans autre pareille dans le paysage francophone, ce goût des formules pesées, allié à une diction de roi. Maestro Akhenaton en tête, Shurik’n en embuscade. Deux monstres du vocable hip-hop.

Tube de l’été

Ont-ils vieilli, les messieurs Philippe Fragione et Geoffroy Mussard? Leurs compères, François Mendy dit Kephren, Pascal Perez en Imhotep, Eric Mazel alias Kheops? Oui, et c’est très bien ainsi. Quand on a la cinquantaine bien frappée, qu’on rappe depuis l’âge de 15 ans, qu’on a traversé toute l’histoire du rap hexagonal, vu de très près comment la grande culture repoussait sans cesse le hip-hop dans les marges de la mode, alors le monde ne se limite pas au succès commercial – traduction contemporaine: au décompte des téléphones qui likent ta tronche de troubadour, oh bonne mère.

Contrairement à sa récente et nombreuse descendance musicale, marseillaise notamment, tels les Jul, SCH, Soso Maness et consorts, IAM ne s’est pas fait en un jour. Trois ans, voilà ce qu’il aura fallu patienter avant que le groupe s’impose au sommet des charts français, grâce à l’un des titres les plus cools qu’il ait jamais été donné à entendre dans la langue de Molière: «Je danse le Mia», rien moins que le tube de l’été 1994. Trois ans, quand on y pense aujourd’hui, c’est bien plus que le temps d’oublier les dix dernières révélations du web.

Samouraï africain

Du haut de sa science ancienne, IAM, cependant, n’a pas déserté le terrain. En témoigne cette réunion transgénérationnelle, Akhenaton et Shurik’n versus la bande à Jul pour le projet «13’Organisé», à écouter sur la chanson «Je suis Marseille». De la pêche, du phrasé, toujours du sens. Idem du dernier album en date des patriarches, «Yasuke», ainsi titré en référence à cet esclave africain dont on dit qu’il serait devenu samouraï au Japon. Bushido et métissage colonial, c’est toute l’épopée qu’aiment à raconter les cinq adeptes marseillais du «micro d’argent». Les guerriers du verbe sont de retour. Voici IAM dans son «Warrior Tour».

