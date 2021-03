L’union sacrée a payé – Ce Servette solidaire a gagné en force Dix-neuf ans après le dernier succès grenat à Saint-Gall, les hommes de Geiger font corps pour ramener une victoire. Une sacrée performance. Daniel Visentini

Le premier et seul but du match : joie! ERIC LAFARGUE

Il fallait cette démonstration collective là. Un groupe tout entier accroché à son destin, arc-bouté dans la douleur, dans le geste défensif, dans l’effort solidaire. De ce Servette qui aime briller et qui se perd parfois dans ses propres dessins, on a déjà tout dit: le potentiel, l’esthétisme, le sens du jeu. Parce que c’est vrai: tout cela «est» Servette. Mais pour qu’un groupe existe, vive, respire, il lui faut un corps et celui-ci se façonne, se cabosse dans le partage, dans l’union sacrée. Au-delà du succès historique au Kybunpark, avec cette tête de Kyei, c’est tout cela que les Grenat ont gagné à Saint-Gall, revenant à la hauteur des Brodeurs au classement.