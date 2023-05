Le derby sous la loupe – Ce Servette-Sion sent plus que jamais le soufre Destins contraires, pression sur les arbitres, passif entre les deux clubs: le samedi soir va être chaud à la Praille (20 h 30). Daniel Visentini

Le 29 janvier, l’ambiance était déjà très chaude au Stade de Genève, avec 14’592 spectateurs, malgré un 2-2 concédé par un Servette qui avait pourtant éclipsé Sion avant de lui offrir deux buts cadeaux. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Généalogie d’une détestation, démangeaison des émotions: Servette et Sion au carrefour de ce qui unit et divise à la fois les deux clubs. Ce samedi soir (20 h 30), un derby de plus avec, pour lui faire cortège, ses historiques inimitiés. Surdité de la raison: il ne devrait y avoir qu’un simple match de football; s’y substitue le théâtre d’une fièvre. Comme toujours.