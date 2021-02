Le derby pour le LS – Ce Servette qui prend l’eau voguait vers son naufrage Avec la glaciale victoire 3-1 de Lausanne à la Tuilière samedi soir, les Grenat en sont à dix buts encaissés en quatre matches! Daniel Visentini Lausanne

Lausanne en joie, Servette dans le flou. Dans le premier derby à la Tuilière, les Vaudois ont appuyé là où ça fait mal pour les Grenat: l’organisation défensive globale. ERIC LAFARGUE

«À l’abordage», qu’ils disaient. Si le derby s’était joué sur les réseaux sociaux, avant l’explication «in frigo» de samedi soir, Servette l’aurait emporté. Là où le site officiel des Vaudois postait une vidéo pompeuse sur l’amour des couleurs, du canton, du lac, celui du Servette FC proposait une image léchée: la force de l’évocation, la dramaturgie mise en scène, pour tout dire, un sens de l’esthétisme, brutal et furieux. On y voyait un bateau au nom du club défier les éléments, avec en fond un Alain Geiger pour montrer le chemin. Fort. Servette ne savait pas encore que le vaisseau tenait plus de l’esquif que du croiseur et qu’il allait couler net aux premières vagues. «À l’abordage»? «Au naufrage», oui!