Avant la venue de Zurich – Ce Servette qui inquiète doit vite se reprendre Depuis la reprise de janvier, les Grenat sont à la peine. À corriger dès samedi soir à la Praille, c’est nécessaire. Daniel Visentini

Rouiller, Valls et Stevanovic: Servette a besoin de ses leaders ce samedi pour retrouver le bon chemin contre Zurich. ERIC LAFARGUE

Circonscrit aux performances de l’année 2021, le rendement est famélique: en sept matches, Servette n’a inscrit que six points. Un rythme de barragiste, au mieux. Il y a aussi ces 14 buts encaissés pour seulement neuf de marqués (dont quatre contre Lucerne). Tout peut aller très vite, c’est le propre de ce championnat qui laisse YB devant et tous les autres derrière. Bien sûr, par la grâce d’une victoire ce samedi contre Zurich, les Grenat auraient toutes les chances de faire un joli bond au classement. Mais il y a une forme d’inquiétude qui cerne les Servettiens, qu’il leur faut dissiper au plus vite.