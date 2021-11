Zurich s’impose à la Praille – Ce Servette qui chute promet une résurrection… Cinquième défaite de suite en championnat, contre Zurich (1-2). Geiger reste en place. Le président Besnard dit ses vérités. Daniel Visentini

Kastriot Imeri cherche la faille au milieu des Zurichois (il la trouvera pour le 1-2). Après le match, il a été appelé avec la Suisse par Murat Yakin. La seule fierté de Servette après une nouvelle défaite. ERIC LAFARGUE

On prête la citation à Albert Einstein: «La folie consiste à toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent.» Servette est-il devenu fou? Voilà un cas d’école: une équipe en panne de résultats, de solutions, de moral, mais qui reproduit à l’envi les mêmes schémas et les erreurs qui vont avec en espérant une issue positive. Il y a là une part de folie, oui, Einstein a raison et cette cinquième défaite de suite en championnat contre Zurich, la sixième en comptant la Coupe, douche une fois de plus les Grenat dans leurs fébriles certitudes.