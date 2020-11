Match nul 1-1 contre Lugano – Ce Servette moins sexy prépare aussi l’avenir Des Grenat plus défensifs, plus sérieux: un mal pour un bien avant les semaines anglaises qui suivront? Daniel Visentini

Kastriot Imeri, dans tous les bons coups, prend de plus en plus de place dans le jeu de Servette. Un point positif en vue de l’avenir. ERIC LAFARGUE

Le test avait valeur d’exemple. Servette l’a passé, en souffrant parfois, en reculant souvent, en jouant aussi, mais différemment, pas comme avant. Après cinq semaines sans compétition et la venue d’un Lugano contre lequel les Grenat ont toujours eu de la peine, ce nul 1-1 dit une réussite partielle. Il raconte davantage, par sa physionomie, une évolution dans les schémas.

Par volonté ou par obligation, Servette a un peu abandonné les élans qui le portaient la saison passée. Il y a eu une réflexion sans doute, qui a pris en compte les 13 matches au pas de charge joués en six semaines durant l’été. Treize rencontres qui marquaient un déclin, un essoufflement: si les Grenat ont terminé à la quatrième place, ils n’ont pas oublié les difficultés qui ont rythmé ce sprint. Savoir en tirer des enseignements à la veille des trois semaines anglaises qui viennent de commencer, c’est penser à l’avenir.

Un jeu de patience

Contre Lugano, cela s’est traduit par un peu plus de patience. Des lignes plus compactes, avec l’idée de se projeter verticalement dès que possible. Cela ressemblait à un 4-4-1-1. Cognat derrière Kyei pour la créativité. Deux lignes derrière lui pour boucler les espaces. Pas de pressing acharné. «Nous avons un peu fermé le jeu pour que Lugano sorte plus, dira Geiger. Cela a fonctionné en première période.»

C’est vrai, Sauthier aura eu une belle chance, Antunes aussi. Avant que Kyei n’ouvre le score sur un corner: il avait douloureusement contré la reprise de Sasso, avant de faire l’effort pour reprendre la balle et expédier un tir croisé imparable (38e 1-0).

Un Servette qui recule

Mais cela s’est gâté après la pause, quand Servette a décidé de reculer plus encore. Cela s’est matérialisé par un changement stratégique. Cespedes a remplacé Antunes à la 54e minute. Cognat a pris le flanc gauche du milieu: Servette avait perdu une projection offensive en décalant le Français sur la gauche et le trio Ondoua-Cespedes-Valls, dans l’axe, se plaçait trop bas pour gêner Lugano.

Action, réaction: la pression des Tessinois voyait Lavanchy hériter d’un ballon flottant au deuxième poteau. Manque de communication avec Mendy? Toujours est-il que Cognat défendait mal (mais comment lui en vouloir, ce n’est pas vraiment son rôle d’être performant au duel sur les ballons aériens) et que Lavanchy pouvait glisser en pivot un tir écrasé qui mourrait dans les filets de Frick.

Rageant pour le portier grenat, qui aura mis son veto sur bien des chances luganaises. Il y a eu un mieux ensuite côté grenat. En fait, Lugano prenait des risques et s’exposait. La fin de match a confirmé ce que l’on sait déjà depuis trop longtemps. Faute d’avoir un finisseur, Servette n’est pas efficace. Ce match, il aurait pu le remporter au moment où la 90e minute sonnait.

Imeri indispensable

Imeri avait déjà délivré un bijou de passe à Sauthier en première période. Là, il a frôlé le génie en décalant Kone (entré pour Kyei à la 68e), dans le dos de la défense. Bel appel de Kone, c’est vrai. Mais à nouveau un immense manque de réalisme à la conclusion, l’Ivoirien ajustant le poteau extérieur, seul devant Baumann. Et à la 94e, c’est Ondoua qui galvaudait une grosse occasion…

«On prend un but évitable, on n’est pas assez efficace devant, c’est vrai, a presque soupiré Geiger. Il faut être patient…» Cinq matches, cinq points: cultiver la patience est un luxe pour Servette. Mais ce nul contre Lugano a donné des repères avant le déplacement à Sion. Imeri est en grande forme et indispensable, Cognat, utilisé au bon endroit, est précieux, Ondoua a retrouvé son agressivité, Rouiller et Sasso sont très solides, Frick fait des arrêts décisifs, Kyei a marqué. Et Stevanovic fera son retour dans une semaine. Il va falloir gérer les semaines anglaises, mieux que cet été. Servette s’y emploie avec de nouveaux arguments, qui se dessinent.