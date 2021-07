L’avenir en Conférence League hypothéqué – Ce Servette-là fait déjà face à ses contradictions Les Grenat rentrent de Molde battus 3-0. À moins d’un miracle jeudi prochain lors du match retour, ils peuvent se concentrer sur le championnat. Daniel Visentini

Oublié, Brynhildsen ouvre le score pour Molde dès la 7 e minute de jeu. Le début des problèmes défensifs de Servette, battu 3-0. KEYSTONE

Poliment, Erling Moe a rassemblé tout ce qu’il avait de conviction: «Servette est une très bonne équipe, rien n’est fait avant le match retour.» On ne sait bien sûr pas ce qui va se passer jeudi prochain au Stade de Genève, mais avec ses trois buts d’avance, ce 3-0 infligé aux Genevois jeudi soir, l’entraîneur norvégien de Molde va sans doute dormir sur ses deux oreilles d’ici-là. Les Servettiens, eux, rumineront tout ce qui a fait la différence entre une équipe norvégienne pas folichonne mais suffisamment convaincue de son plan de jeu et eux, à cheval entre des envies mal assurées et des bourdes collectives et défensives qui ont coûté cher.