Avant de recevoir les Rangers – Ce Servette est-il prêt pour un nouvel exploit européen? Avant leur match retour de Ligue des champions et la folie qui est promise à la Praille, les Grenat ont peiné contre Saint-Gall (1-1) samedi. Le jeu patine et la fatigue se fait sentir. Valentin Schnorhk

Joie d’un instant, en début de match samedi contre Saint-Gall: Chris Bedia avait marqué le 1-0. Servette était encore frais. Puis il a peiné physiquement. GALLAYPHOTO

Il y aura un vertige. Une curiosité, mais un vertige quand même. Genève a choisi de se rallier à Servette, et il faut s’en féliciter: il y aura près de 27’000 personnes à la Praille mardi (la capacité du stade en configuration européenne) pour accueillir les Rangers, après la défaite 2-1 de l’aller. Ce sera le match d’une ville. Et s’il ne faut en choisir qu’un, ce doit sans doute être celui-ci, celui qui peut rapprocher encore un peu plus Servette de la Ligue des champions, avec une possible accession aux barrages.